جوان آنلاین: احسان جانمحمدی، رئیس انجمن صنفی CNG، در میزگرد رفع ناترازی بنزین با اشاره به دلایل ایجاد ناترازی در حوزه سوخت، اظهار کرد: اگر بخواهیم طرح مسئله و راهکار اصلاح را مطرح کنیم، باید به این سمت برویم که دلیل ایجاد ناترازی چه بوده است؛ چرا که اگر دلیل ایجاد این مسئله مشخص شود، میتوانیم راحتتر توسعه پیدا کنیم و به سمت حل آن برویم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دلیل ایجاد بیش از ۹۰ درصد توسعه CNG، توجه و سیاستهای دولتهای مختلف، وزارتخانههای مختلف و در نهایت خود مردم بوده است که این توجه بهمرور ضعیف و ضعیفتر شده است. در حال حاضر اولین کار ما این است که این دو نقطه، یعنی ناترازی و CNG، به هم متصل شوند و بتوانیم حداقل به عنوان راهکار اولیه، این دو موضوع را در کنار یکدیگر ببینیم و معضل CNG را که برای جایگاهها اتفاق افتاده است، حل کنیم.
رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: این بنگاههای اقتصادی خصوصی روزبهروز ضعیفتر میشوند و باید آنها را فعال کنیم. قطعا در جامعه باید درباره این موضوع صحبت کنیم، اما شاید بهتر باشد به جای شعاری صحبت کردن، درست و دقیق صحبت کنیم.
جانمحمدی با بیان اینکه دو راهکار را میتوان در نظر گرفت، گفت: یک راهکار، افزایش مصرف CNG و کاهش مصرف انرژی است و راهکار دیگر، راهکار قیمتی است که قطعا یکی از مهمترین دلایل ما همین موضوع است. میتوان با اصلاح قیمت در بخش خانوارها و موارد دیگر این کار را انجام داد. البته راهکارهای قیمتی در اختیار دولت است و باید مشخص شود که آیا افزایش قیمت بنزین میتواند به کاهش مصرف یا تحقق اهداف مورد نظر منجر شود یا خیر.
وی افزود: موضوع دوم، سوختی است که در حال حاضر زیرساخت آن ایجاد شده و دولت حدود چهار تا پنج میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری کرده است. باید از این سرمایهگذاری عظیم، بهرهمندی کامل داشته باشیم. اگر دولت بتواند فاصله قیمتی بین هزینه بنزین برای کسی که از آن استفاده میکند و CNG ایجاد کند، قطعا میتواند برای مصرفکننده جذابیت ایجاد کند.
رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد: این موضوع ممکن است در برخی بخشهای جامعه مشکلاتی داشته باشد و ما همیشه پیشنهاد میدهیم که علاوه بر راهکار قیمتی، مشوقهایی نیز برای مصرفکنندگان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تعداد خودروهای CNG سوز در کشور گفت: حدود چهار تا چهار و نیم میلیون خودروی CNG در سطح کشور داریم که متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در وزارتخانهها وجود داشته، شناسایی دقیق آنها هنوز انجام نشده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد بین چهار تا چهار و نیم میلیون خودرو داریم که این تعداد حدود ۲۰ درصد خودروهای کل کشور است.
جانمحمدی ادامه داد: از آنجا که خودروهای ما عمدتا در تاکسیها، وانتهای باری و حملونقل عمومی استفاده میشوند، برآورد ما این است که بین ۲۴ تا ۲۶ درصد پیمایش حملونقل با این خودروها انجام میشود. اگر بهطور متوسط ۲۵ درصد را در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد و بهطور متوسط ۱۵ درصد از مصرف سوخت حملونقل کشور مربوط به CNG است.
وی با اشاره به موضوع تولید خودروهای دوگانهسوز اظهار کرد: موضوع بعدی به خودروسازان برمیگردد. ما همیشه در این زمینه شعاری صحبت کردهایم، در حالی که خودروهای ما مصرف بالایی دارند. اسناد بالادستی همیشه تأکید داشتهاند که خودروسازان مکلف هستند حداقل ۳۰ درصد تولید خود را به خودروهای دوگانهسوز اختصاص دهند، اما ما در سالهای اخیر بین صفر تا چهار یا پنج درصد تولید دوگانهسوز داشتهایم. فاصله بین این میزان و ۳۰ درصد، فاصله بسیار بزرگی است و باعث میشود خودروهای جدید ما عمدتا دوگانهسوز نباشند.
رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به خودروهای فرسوده گفت: موضوع بعدی، خودروهای فرسوده است که این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویتهای ما برای بحث رفع ناترازی است و نشان میدهد که CNG شاید امروز موضوعی باشد که باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم.
وی افزود: در یک ماه گذشته، هر زمان که در مجلس شورای اسلامی، دولت و میان کارشناسان درباره بنزین صحبت شده، همه به موضوع CNG نیز اشاره کردهاند، اما قطعا فقط با گفتن اینکه این اتفاق باید بیفتد، اتفاقی رخ نمیدهد. ما حتی امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای جایگاهها هزینه کردهایم تا فقط به مردم نشان دهیم که CNG همچنان وجود دارد و میتوانند از CNG در سبد سوخت خود استفاده کنند. این اقدام تأثیر چندان بزرگی نداشت، اما بیتأثیر هم نبود.
جانمحمدی ادامه داد: طبق آمارهای ما، بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است و این نشان میدهد که اگر برای مصرفکننده راهکار و مشوق داشته باشیم، قطعا میتوانیم جذابیتی برای استفاده از CNG ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: دولت باید در نگاه خودش تصمیم بگیرد که مشوقها را ارائه دهد یا خیر. در غیر این صورت، میتوان با کنترل سهمیهها، افزایش فاصله قیمتی و سیاستهای کلان دولتی، مصرف را مدیریت کرد. در حال حاضر طی پنج سال و پنج ماه گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش مصرف CNG داشتهایم و در این مدت با تمام راهکارهایی که بخش خصوصی انجام داده، حدود ۷ درصد کاهش مصرف نیز ثبت شده است.
جانمحمدی هشدار داد: روزی که این ۱۵ درصد را بهزودی از دست بدهیم، باید توجه کنیم که از چهار و نیم میلیون خودروی CNG سوز و زیرساختهای ایجادشده، چه چیزی باقی میماند.
رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: دولت یا حتی بخش خصوصی میتواند در این زمینه وارد شود، برای تعویض مخازن سرمایهگذاری کند و تسهیلات بدهد، اما، چون نگاه مثبتی به این موضوع وجود نداشته، عملا این مسئله کنار گذاشته شده است. اکنون بسیاری از خودروها به دلیل مشکلات مربوط به معاینه فنی، بدون معاینه فنی تردد میکنند تا هزینه بیشتری متوجه آنها نشود، در حالی که این موضوع میتواند جایگاه و مخزن را در معرض مخاطره قرار دهد. خودروهای CNG سوز عمدتا عمر بالایی دارند و مخزن آنها باید پس از ۱۵ سال مورد تست قرار گیرد و معاینه فنی دریافت کند.
جانمحمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی جایگاههای CNG گفت: در کنار این مسائل، حدود دو هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی و جایگاه CNG داریم که هر سال با کاهش مصرف CNG و کاهش درآمد مواجه بودهاند و اقتصاد آنها بهروز نشده است. قطعا یک نوسازی عظیم نیز باید در صنعت جایگاهداری انجام شود.
وی در ادامه گفت: اگر امروز تصمیم بگیریم قیمت بنزین را افزایش دهیم، به این امید که CNG جایگزین شود و مصرف CNG از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسد، باید ببینیم آیا از نظر سختافزاری واقعا ظرفیت لازم در جایگاهها وجود دارد یا خیر.
رئیس انجمن صنفی CNG افزود: اگر پایش میدانی انجام شود، میتوان دید که با همین تعداد جایگاه و حتی با همین تعداد خودرو، ظرفیت عرضه CNG تقریبا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد وجود دارد و با همین تعداد جایگاه، اگر ۱۴ ساعت فعال باشند، میتوانند این میزان گاز را عرضه کنند.