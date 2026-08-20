واکنش روبرتو کارلوس به شایعه تغییر دینش

ستاره سابق فوتبال برزیل به ادعای برخی از رسانه‌ها درباره گرویدن به دین اسلام بعد از ازدواج با یک زن مراکشی واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: روبرتو کارلوس، ستاره سابق فوتبال برزیل و رئال مادرید، به شایعات منتشرشده درباره گرویدنش به اسلام واکنش نشان داد. این شایعات پس از انتشار خبر ازدواج او با سهیله الطاهری، زن مراکشی، در شبکه‌های اجتماعی گسترده شد.

به گزارش ایسنا، در ساعات گذشته، نام روبرتو کارلوس با گمانه‌زنی‌هایی درباره گرویدنش به اسلام همراه بود. این گمانه‌زنی‌ها پس از انتشار خبر ازدواج او با سهیله الطاهری شکل گرفت و پست‌ها و نظراتی منتشر شد که مدعی بودند ازدواج او با این زن مراکشی باعث تغییر دینش شده است.

روبرتو کارلوس با انتشار عکسی در استوری اینستاگرام خود، به صورت مستقیم به این شایعات پاسخ داد. در این عکس، جمله‌ای به زبان پرتغالی با مضمون «اول از عیسی بپرس» نوشته شده بود. هواداران این پیام را پاسخ عملی او به شایعات درباره گرویدنش به اسلام تفسیر کردند.

روبرتو کارلوس، ۵۳ ساله، یکی از مشهورترین بازیکنان فوتبال برزیل در طول تاریخ است. او در دوران حرفه‌ای خود به موفقیت‌های زیادی دست یافت، از جمله قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲ با تیم ملی برزیل و سه بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید.

نام این بازیکن اخیراً به دلیل زندگی شخصی‌اش دوباره مورد توجه قرار گرفت، همزمان با انتشار خبر ارتباط او با سهیله الطاهری. سپس با انتشار شایعات درباره گرویدنش به اسلام، بحث‌ها گسترده‌تر شد.



پیام اخیر روبرتو کارلوس نشان می‌دهد که او تصمیم گرفته است به این گمانه‌زنی‌ها از طریق حساب شخصی خود پاسخ دهد و به صورت غیرمستقیم صحت شایعات درباره تغییر دینش را تکذیب کند.