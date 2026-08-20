کد خبر: 1375049
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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
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عملیات پاکسازی آلودگی نفتی در سواحل قشم انجام شد

1 پس از مشاهده لکه‌های نفتی در سواحل قشم، عملیات پاکسازی با حضور نهاد‌های مسئول و با هدف حفاظت از زیستگاه‌های ساحلی و جنگل‌های حرا انجام شد.

جوان آنلاین: در پی مشاهده آلودگی نفتی در بخش‌هایی از سواحل جزیره قشم، عملیات پاکسازی این سواحل با حضور و نظارت احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، مقامات محلی و دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

به گزارش مهر، در این عملیات، شرکت انرژی پاسارگاد با اختصاص ظرفیت‌های اجرایی، فنی و تجهیزاتی خود، برای پاکسازی سواحل وارد عمل شد.

این عملیات با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه آزاد قشم و اداره بنادر و دریانوردی انجام شد و شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم، از شرکت‌های تابعه گروه انرژی پاسارگاد، مأموریت یافت با بهره‌مندی از نیرو‌های اجرایی و مهندسی و همچنین به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، در پاکسازی مناطق آلوده مشارکت کند.

در این چارچوب، تجهیزاتی از جمله بابکت، لودر، کامیون‌های سبک و سنگین و پد‌های جاذب مواد نفتی برای پاکسازی سواحل شیب‌دراز، سوزا و دیگر مناطق درگیر آلودگی به کار گرفته شد.

حفاظت از زیستگاه‌های حساس و مدیریت پسماند‌های نفتی

در جریان این عملیات، اقدامات لازم برای جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی، حفاظت از زیستگاه‌های حساس ساحلی و مناطق مرتبط با زیست و تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی انجام شد.

حفاظت از مناطق زیست آبزیان، صیانت از اکوسیستم ارزشمند جنگل‌های حرا و تنوع زیستی وابسته به آن و نیز مدیریت مسئولانه پسماند‌های حاصل از پاکسازی، از دیگر محور‌های اقدامات محیط‌زیستی در این عملیات بود.

یکی از اقدامات گروه انرژی پاسارگاد در سواحل جنوبی کشور، کاشت و نگهداشت هزاران اصله درخت حرا در ساحل شمالی جزیره قشم است. این مجموعه در راستای مقابله با آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی کشور و عمل به تعهد خود در زمینه حفاظت از محیط زیست و جوامع محلی، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و بر اساس سناریو‌های پیش‌بینی‌شده، در اسرع وقت وارد عمل شد.

اقدامات انجام‌شده در عملیات پاکسازی سواحل قشم با تقدیر معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همراه شد.

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، آلودگی نفتی ، قشم
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