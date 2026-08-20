ثروتمندترین مرد آسیا به حبس ابد محکوم شد

جوان آنلاین: هوی کا یان، بنیانگذار گروه «اورگرند» در آوریل به هشت اتهام از جمله سواستفاده از منابع مالی، کلاهبرداری در جمعآوری سرمایه، دریافت غیرقانونی سپردههای عمومی، اعطای غیرقانونی وام، انتشار متقلبانه اوراق بهادار و رشوهخواری اعتراف کرده بود و دادگاهی در شهر شنژن دستور مصادره تمامی اموال شخصی وی را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، «اورگرند» که زمانی یکی از بزرگترین شرکتهای توسعه املاک چین بود، در بازپرداخت بخش عمدهای از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهیهای خود، ناتوان و مشکلات آن به نمادی از بحران طولانیمدت بخش املاک چین تبدیل شد که همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد میکند.
دادگاه اعلام کرد: اقدامات مجرمانه «اورگرند»، شرکت «هنگدا ریلاستیت» (Hengda Real Estate) بهعنوان شرکت تابعه اصلی آن و هوی، به مبالغ بسیار هنگفتی مربوط بوده که خسارتهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی بسیار جدی ایجاد کرده است.
دادگاه علاوه بر حکم هوی، «اورگرند» را ۸.۸۲ میلیارد یوان و شرکت «هنگدا» را هفت میلیارد یوان جریمه کرد. پنج مدیر ارشد دیگر نیز به مجازاتهایی شامل جریمه و حبس بین ۶ تا ۱۸ سال محکوم شدند. رسانه دولتی چین اعلام کرد در مجموع، ۵۶ فرد مرتبط با «اورگرند» نیز روز پنجشنبه محکوم شدند.
ناتوانی «اورگرند» در بازپرداخت میلیاردها دلار از محصولات مدیریت ثروت نیز موجب اعتراض سرمایهگذاران، بهویژه افراد کمدرآمد شد، زیرا بسیاری از آنان سرمایه خود را از دست دادند. هوی که در سال ۱۹۹۶ «اورگرند» را تاسیس کرده بود، با اتکا به بدهیهای سنگین، این شرکت را به بزرگترین توسعهدهنده املاک چین از نظر فروش قراردادی تبدیل کرد. ثروت وی در ۲۰۱۷ به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسید.
دادگاهی در هنگکنگ در ۲۰۲۴ حکم انحلال «اورگرند» را صادر و بورس هنگکنگ نیز سال گذشته سهام این شرکت را از فهرست معاملات خارج کرد. با این حال، روند تصفیه شرکت بسیار کند بوده و تا آگوست سال گذشته فقط حدود ۲۵۵ میلیون دلار دارایی فروخته شده بود، در حالی که مطالبات طلبکاران به ۴۵ میلیارد دلار میرسید.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران تصفیه همچنین برای مسدود کردن داراییهای خارجی هوی و همسر سابقش و بازپسگیری حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و دستمزدهای پرداخت شده به بنیانگذار و مدیران سابق تلاش میکنند.