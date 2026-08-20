جوان آنلاین: این سازمان اعلام کرد که چین عامل اصلی بخش عمدهای از این رشد بوده و بازارهای دیگری مانند اتحادیه اروپا و هند نیز شاهد رشدی دورقمی بودهاند.
به گزارش ایسنا، فروش جهانی کامیونها و اتوبوسهای برقی در سال ۲۰۲۵ از مرز نیممیلیون دستگاه گذشت و میزان فروش آنها نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش یافت.
چین نزدیک به ۹۰ درصد از فروش جهانی کامیون و اتوبوسهای برقی را به خود اختصاص داد و فروش کامیونهای برقی متوسط و سنگین در چین، طی دو سال بیش از پنج برابر شد.
به استثنای چین و آمریکا، اتوبوسهای تمام برقی ۵۶ درصد از فروش خودروهای متوسط و سنگین بدون آلایندگی را به خود اختصاص دادهاند و اتحادیه اروپا و هند به ترتیب با حدود ۹۸۰۰ و ۵۰۰۰ دستگاه، پیشتاز حجم فروش بودند.
بر اساس گزارش رویترز، فروش کامیونهای تمامبرقی نسبتا پایین باقی ماند و در خارج از چین به حدود ۴۱ هزار دستگاه خودرو رسید.
در اتحادیه اروپا، فروش کامیونهای برقی در سال ۲۰۲۵ با ۷۱ درصد افزایش، به ۴٫۵ درصد از سهم بازار رسید.