جوان آنلاین: حسین سیمایی صراف، وزیرعلوم تحقیقات و فناوری، در حاشیه بازدید از حوزه کنکور سراسری ۱۴۰۵ دانشگاه امام صادق (ع) در جمع خبرنگاران گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی، چون خیلی به حقوق بشر پایبند هستند غیرنظامیان کشور ما را هم مورد هدف قرار دادند.
به گزارش تسنیم، وی با گرامیداشت یاد ۴ داوطلب شهید کنکور ۱۴۰۵ گفت: در این حوزه آزمونی در حضور چهار شهید داوطلب کنکور هستیم. این دانش آموزان در کنکور ۱۴۰۵ ثبت نام کرده بودند و برای آنها کارت صادر شده بود. چهار شهید از مناطق تهران و اصفهان بودند.
وزیر علوم اضافه کرد: البته بیش از ۳۰ داوطلب هم داشتیم که باید در کنکور ثبتنام میکردند که دیگر به مرحله صدور کارت نرسیدند.
وی تاکید کرد: لامرد را فراموش نکنیم. خیلی عجیب است که جنایت لامرد در این اسناد گم شد. در لامرد برای اولین بار آمریکا چهار موشک را آزمایش کرد، چهار موشکی که قبل از اصابت به زمین ۱۸۰ هزار گلوله از آن جدا میشد و در شعاع ۳۶۰ درجه منفجر میشد. در آسمان منفجر میشد حجم تخریب آن بیشتر بود. فقط هدف غیرنظامیان بودند و ۲ هزار تن گلوله بر سر این شهر کوچک ریخته شد.
سیمایی صراف اظهار کرد: میناب را فراموش نکنیم، داوطلبان شهید کنکور را فراموش نکنیم. امیدواریم چنانچه جوانان کشور برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش میکنند، یاد ایثارگرانی که باعث شدند امنیت و آرامش و توسعه کشور فراهم شود را گرامی بدارند.
آخرین وضعیت اختصاص سهمیه جنگ تحمیلی سوم به داوطلبان کنکور
وزیر علوم درباره اختصاص سهمیه جنگ تحمیلی سوم به داوطلبان کنکور گفت: برای ایثارگران قانون وجود دارد و طبق قانون از مزایای ایثارگری استفاده میکنند. ولی برای کسانی که خانه هایشان در جنگ تخریب شده و آواره شدهاند موضوع کارشناسی شده و سهمیهای برای آنها در نظر گرفته شده که به زودی تصویب خواهد شد.
وی تاکید کرد: داوطلبان آسیب دیده نگران نباشند تا زمان اعلام نتایج میتوانند مستندات خود را ارائه دهند که سهمیه آنها اعمال شود.
سیمایی صراف درباره آزمون سراسری ۱۴۰۵ گفت: امروز یک آزمون بزرگ و ملی را شاهد هستیم. بیش از یک میلیون نفر در سراسر کشور در آزمون شرکت میکنند. ۶۵ درصد داوطلبان خانمها و ۳۵ درصد داوطلبان آقایان هستند.
وی افزود: بیشترین داوطلب در حوزه علوم تجربی و کمترین داوطلب در گروه هنر هستند. در گروه هنر ۷۸ درصد خانمها هستند. این دادهها از منظر تحلیلی مهم هستند. بعد از علوم تجربی، گروه علوم ریاضی بیشترین شرکت کننده را دارد و پس از آن گروه علوم انسانی قرار دارد.
آغاز سال تحصیلی برای نو ورودها در آبان ماه خواهد بود
وزیر علوم درباره ترم مهر و شرایط پذیرش کنکوریها گفت: متاسفانه امسال به دلیل شرایط جنگی مجبور شدیم آزمون سراسری را با تاخیر برگزار کنیم، پذیرش کنکوریها به مهرماه نمیرسد و آغاز سال تحصیلی برای نوورودها در آبان ماه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۵ هم نیمه دوم آبان ماه خواهد بود. اواخر آبان ماه ثبت نام نودانشجویان صورت میگیرد.
سیمایی صراف درباره همزمانی آزمون پذیرش دانشجو معلم با کنکور سراسری گفت: از نظر ما همزمانی این دو آزمون به عدالت و شفافیت نزدیکتر است. داوطلب نتیجه خودش را میبیند و رشته محلها را با چشم باز انتخاب میکند و پشیمان نمیشود.
وی گفت: البته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مختص امسال است، اما پیشنهاد کارشناسی سازمان سنجش این است که این موضوع دائمی شود. سایر مراحل آزمون دانشجومعلمها از جمله مصاحبهها و گزینش، وزارت علوم ورودی ندارد.