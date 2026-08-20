قیمت بیت‌کوین پس از ماه‌ها فشار فروش، با جهشی نزدیک به ۶ درصد به بیش از ۶۹ هزار دلار رسید و قوی‌ترین رشد روزانه خود در ماه‌های اخیر را ثبت کرد.

جوان آنلاین: این رمزارز روز چهارشنبه سطحی را پس گرفت که از اوایل ژوئن تاکنون به آن نرسیده بود و در زمان نگارش این مطلب، با قیمت ۶۹ هزار و ۳۲۷ دلار و ۱۶ سنت معامله می‌شود. جهش قیمت بیت‌کوین بلافاصله پس از آن رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد خرید اوراق قرضه دولتی بلندمدت قدیمی را دو برابر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، مت منا، استراتژیست ارشد شرکت پژوهشی رمزارز «۲۱شیرز» (۲۱ Shares) اظهار کرد: بازار این اقدام را نوعی تسهیل کمی غیرمستقیم تلقی کرد؛ اقدامی که موجب تضعیف دلار می‌شود و دارایی‌های کمیابی مانند بیت‌کوین را که پوششی در برابر کاهش ارزش پول محسوب می‌شوند، افزایش می‌دهد.

سرمایه‌گذاران به‌سرعت به سمت این دارایی‌ها هجوم بردند و به دنبال آن، فروشندگان استقراضی برای پوشش حدود ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش خود، ناچار به خرید بیت‌کوین در بازار شدند. این روند شامل خرید حدود ۷۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین تنها در یک دقیقه بود که به گفته «۲۱شیرز» ممکن است بزرگ‌ترین هجوم فروشندگان استقراضی به خرید برای بستن موقعیت‌های خود در تاریخ بیت‌کوین بوده باشد.

این رشد پس از ماه‌ها عملکرد ضعیف قیمت بیت‌کوین رخ داده است که از زمان سقوط شدید در اکتبر گذشته برای بازیابی ارزش خود با مشکل مواجه بوده است. بر اساس داده‌های کوین‌گکو، از زمان آن سقوط که به نقد شدن بیش از ۱۹ میلیارد دلار از موقعیت‌ها منجر شد، بیت‌کوین حدود ۴۰ درصد از سطح ۱۱۵ هزار دلاری خود در آن زمان کاهش یافته است.

منا همچنین گفت: سرمایه‌گذاران طی دو ماه گذشته به‌طور فزاینده‌ای احتمال توقف افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) در دو هفته نخست آگوست حدود یک میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کردند که منبع دیگری از تقاضا برای این رمزارز ایجاد کرد.

بیت‌کوین تنها رمزارزی نبود که پس از اعلام وزارت خزانه‌داری رشد کرد. اتریوم و «زی‌کش» (Zcash) در میان رمزارز‌های بزرگ پیشتاز بودند و هر کدام طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ درصد افزایش قیمت داشتند.

زک پاندل، رئیس بخش تحقیقات شرکت «گری‌اسکیل» گفت: این رشد ممکن است نشان دهد بازار نزولی بیت‌کوین از بدترین مرحله خود عبور کرده است. برآورد می‌کنیم که بیت‌کوین احتمالا در اوایل تابستان در سطح ۵۸ هزار دلار به کف رسیده و برای سرمایه‌گذارانی با افق بلندمدت، اکنون زمان جذابی برای تخصیص سرمایه به بیت‌کوین و بازار دارایی‌های رمزارزی است.

وی افزود: اقدام وزارت خزانه‌داری فشار‌های مالی عمیق‌تر را برجسته کرده و ممکن است سرمایه‌گذاران را به بررسی گزینه‌های دیگری برای ذخیره ارزش سوق دهد. پیش‌بینی می‌شود بدهی ملی آمریکا پیش از پایان ماه جاری میلادی به ۴۰ تریلیون دلار برسد، در حالی که تجاوز نظامی آمریکا به ایران تورم را در سراسر این کشور افزایش داده است. تحولات مساعد اخیر در صنعت رمزارز نیز ممکن است بر عملکرد قیمتی بیت‌کوین تاثیر گذاشته باشد.

طبق گزارش فورچون، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز سه‌شنبه چارچوبی نظارتی برای دارایی‌های رمزارزی پیشنهاد کرد که می‌تواند در شرایطی که قانون «شفافیت» (CLARITY Act) همچنان در کنگره متوقف مانده است، از ابهامات موجود بکاهد. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌های واجد شرایط فعال در حوزه رمزارز از برخی مقررات فدرال مربوط به اوراق بهادار معاف می‌شوند و صدور توکن و جذب سرمایه برای آنها آسان‌تر خواهد شد.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۶۹ هزار و ۳۲۷ دلار و ۱۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۸.۰۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۷۰ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۲۴۲ دلار و ۲۲ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۷.۵۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۸.۴۶ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۶۲۴ دلار و ۴۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۹۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۹۱ درصد افزایش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: صفر درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: یک دلار و ۱۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۳۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۸۷ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۸۴ دلار و ۸۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۵۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۰.۹۷ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۲۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۳۸ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۱ دلار و ۱۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲۲.۱۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۴.۴۰ درصد افزایش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۷۴۶۰ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۷۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۷۶ درصد افزایش