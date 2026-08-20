جوان آنلاین: از تبعات جنگ رمضان، تأثیر منفی آن بر حوزه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات بود؛ موضوعی که حمایت از این کسبوکارها را ضروری میکند. در همین راستا، پستبانک به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو تفاهمنامه به ارزش ۴ همت با صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد کرده است تا پایداری کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال حفظ شود. تفاهمنامه با معاونت روستایی ریاستجمهوری در راستای حمایت از صنایع و کسبوکارهای روستایی نیز اقدام دیگری است که در حوزه حمایت از کسبوکارهای خرد صورت گرفته است.
جنگ رمضان بیش از همه به کسبوکارهای خرد و کسبوکارهای حوزه دیجیتال آسیب وارد کرد. حمید بنائیان، مدیرعامل پستبانک ایران، در نشست خبری خود با اشاره به تبعات اقتصادی وقایع خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه (رمضان) گفت: «متأسفانه شاهد بودیم که بخشهای مختلف اقتصادی کشور دچار آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم شدند. پستبانک با حمایت وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد، تلاشی مضاعف کرد تا نقشی معنادار در حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی ایفا کند.»
تفاهمنامههایی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل پستبانک از انعقاد تفاهمنامههای مختلف برای حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال خبر داد و تصریح کرد: «بابت جبران آسیبهای جنگ رمضان، دو تفاهمنامه با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، هر یک به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع ۴۰ هزار میلیارد ریال (۴ همت)، جهت حفظ پایداری کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال منعقد شد.»
بنائیان خاطرنشان کرد: «ارزیابیهای مشترک ما با مدیرعامل صندوق نوآوری و معاونت فناوری وزارت ارتباطات نشان میدهد که به تقاضاهای واصله از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به شکلی مؤثر پاسخ داده شده تا این مجموعهها بتوانند فعالیت خود را در شرایط فعلی حفظ کنند.»
برنامههای حمایتی در مناطق محروم
وی همچنین به برنامههای حمایتی در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: «دو تفاهمنامه دیگر نیز با معاونت روستایی ریاستجمهوری برای حمایت از صنایع آسیبدیده در شهرهای کوچک و مناطق روستایی منعقد کردیم. این تفاهمنامهها با نگاهی عادلانه به استانهای برخوردار و کمبرخوردار تدوین شده است.» مدیرعامل پستبانک ایران در تشریح جزئیات این حمایتها گفت: «این تسهیلات هم به بنگاههای آسیبدیده مستقیم از جنگ و هم به بنگاههایی تعلق گرفت که با آسیب غیرمستقیم مواجه شدند؛ یعنی واحدهایی که اگرچه هدف حملات نبودند، اما در زنجیره ارزش، تأمین بالادستی، فروش پاییندستی یا به دلیل شرایط محاصره دچار مشکل شده و اشتغال آنها به مخاطره افتاده بود.»
بنا به تأکید بنائیان، در بخش تسهیلات تبصره ۱۵ برای حفظ اشتغال کوچک و متوسط، بر اساس آخرین گزارشهای وزارت اقتصاد، پستبانک ایران رتبه اول کشور را به لحاظ عملکرد مبلغی و تعدادی کسب کرده است. این موفقیت مرهون همکاری نزدیک مدیریتهای استانی و استانداریهاست و ظرفیت این تبصره همچنان برای بهرهمندی فعالان اقتصادی باز است.
خیز پستبانک برای جهش در سهم بازار
مدیرعامل پستبانک ایران در ادامه با تأکید بر ماهیت مأموریتگرای این بانک گفت: «پستبانک ایران هماکنون با ۲۲ میلیون مشتری فعال، به عنوان بازوی عدالت اقتصادی عمل میکند. ما در تلاش هستیم علاوه بر دسترسپذیر کردن خدمات پولی و مالی، نقش ویژهای در کاهش هزینههای ملی - به ویژه هزینههای سوخت، جابهجایی بینشهری و کاهش ریسکهای جانی ناشی از تردد - ایفا کنیم؛ به طوری که هماکنون به طور متوسط در هر شعاع ۵۰ کیلومتری، یک نقطه خدماتی از پستبانک در دسترس آحاد مردم قرار دارد.» به گفته وی، این بانک با سرمایه قریب به ۴/۹ همت و ارزش بازاری نزدیک به ۴۶ همت، به دلیل شفافیت بالای عملکردی و مالی، همواره در زمره ناشران برتر بازار سرمایه کشور قرار داشته است.
افزایش سرمایه برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال کشور
بنائیان، با تشریح مسیر تحول این بانک در سالهای پیش رو، از تصویب اساسنامه جدید و تدوین چشمانداز سه ساله برای تبدیل شدن به یک «بانک جامع» با سرمایه ۹۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
وی گفت: «پس از سالها نوسان در وضعیت اساسنامه پستبانک، خوشبختانه در فروردینماه سال جاری با حمایتهای ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه جدید بانک به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. این گام، زیربنای لازم برای اصلاحات بعدی و افزایش سرمایه را فراهم کرد.»
وی با تأکید بر لزوم تقویت بنیه مالی بانک افزود: «با اصلاحات اساسنامه، مسیر برای افزایش سرمایه مؤثر فراهم شده است. برنامه استراتژیک ما در یک افق سه ساله تا پایان سال ۱۴۰۷، تبدیل پستبانک به یک «بانک جامع» با سرمایه ۹۰ همتی است.»
بنائیان در تشریح ضرورت این هدفگذاری بزرگ تصریح کرد: «این اراده دو دلیل محکم دارد: نخست؛ حفظ توان رقابتی پستبانک به عنوان بانکی که به صورت مویرگی در سراسر کشور خدمات ارائه میدهد و دوم؛ افزایش توانگری بانک برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال کشور.»
بازتعریف الگوهای همکاری با فعالان اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل پستبانک از بازتعریف الگوهای همکاری با فینتکها خبر داد و گفت: «یکی از محورهای اصلی برنامههای ما، بازتعریف الگوهای همکاری با فعالان اقتصاد دیجیتال است. ما در حال بازنگری در مدلهای ارائه سرویس بانکی و مشارکت در توسعه بازار این کسبوکارها هستیم. راهاندازی بخش بانکداری شرکتی و اصلاح ساختار فناوری اطلاعات، دقیقاً با هدف تسهیل این تعاملات انجام شده است و امیدواریم تا پایان امسال، شاهد حضور متفاوت و پررنگتر پستبانک در زیستبوم فینتکی کشور باشیم.»
توسعه خدمات غیرحضوری
بنائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، با تأکید بر اینکه در چهار ماهه ابتدایی امسال ۹ هزار میلیارد تومان در قالب بستههای حمایتی تسهیلات پرداخت شده، به توسعه خدمات غیرحضوری پرداخت و افزود: «برای بخش اعتبارات خرد، سامانه "همتا" را تا پایان شهریورماه بهطور کامل عملیاتی میکنیم. با توجه به ضریب نفوذ بالای گوشیهای هوشمند، هدف ما ارائه تمامی محصولات اعتباری به صورت کاملاً غیرحضوری و حذف فرآیندهای سنتی است.» مدیرعامل پستبانک ایران گفت: «شاخص مطالبات غیرجاری این بانک در مقایسه با میانگین شبکه بانکی کشور در وضعیت مطلوبتری قرار دارد و در سالهای اخیر نیز بدهکار کلان ریالی و ارزی در این بانک نداشتهایم.»