جوان آنلاین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: هفته آینده مجلس میزبان وزیر ارتباطات است و اجرای این سند با گذشت یک سال از ابلاغ آن، قطعاً به عنوان یکی از مطالبات مجلس از وزیر پیگیری خواهد شد. با اجرای سند تسهیم، علاوه بر افزایش ترافیک داخلی، تولید محتوا در داخل نیز متولی پیدا خواهد کرد.



یکی از مهم‌ترین دلایل نبود نظارت بر تولید محتوا در ترافیک داخلی و خارجی، نبود ابزار رگولاتوری اقتصادی در حمایت از محتوای فاخر تولید داخل است. از همین‌رو، با محوریت حمایت از تولید محتوای فاخر در ترافیک داخلی، سند تسهیم درآمد محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و از سوی رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است. راهکاری که در این سند پیش‌بینی شده، منجر به مزیت‌بخشی ترافیک داخلی نسبت به خارجی در سمت کاروران (اپراتور) خواهد شد و با حذف رانت اپراتور در برخورد با سکو‌های محتوایی، امکان رعایت عدالت در توزیع درآمد حاصل از ایجاد ترافیک داخلی فراهم خواهد شد. همچنین این فرصت را فراهم خواهد کرد که با اهرم ساختن منابع سند، بتوان پروژه‌های بزرگ محتوایی با منفعت عام مانند پیاده‌سازی نظام مالکیت محتوا و زیرساخت‌های لازم برای رشد و ارتقا، تولیدات محتوایی را اجرایی کرد. با وجود این، وزیر ارتباطات و امنیت اطلاعات به عنوان متولی اجرایی این سند راهبردی و کلیدی، از یک سال پیش تاکنون هیچ اقدامی نکرده است. با توجه به نزدیک شدن به هفته دولت و بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها از سوی مجلس و نمایندگان مردم، هفته آتی این موضوع از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر مربوطه پیگیری خواهد شد و باید این سند راهبردی و مهم بدون تأخیر بیشتر، سریعاً اجرایی شود. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان»، درباره تأخیر در اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا گفت: شاید مجلس این موضوع را از وزارت ارتباطات مطالبه نکرده باشد، شاید موانع اجرایی وجود داشته باشد و حتی شاید قصوری در این بخش صورت گرفته باشد. این موضوع از چند منظر قابل تفسیر است، اما از این به بعد می‌توان آن را پیگیری کرد.

وی افزود: هفته آینده مجلس میزبان وزیر ارتباطات است و اجرای این سند با گذشت یک سال از ابلاغ آن، قطعاً به عنوان یکی از مطالبات مجلس از وزیر پیگیری خواهد شد. با اجرای سند تسهیم، علاوه بر افزایش ترافیک داخلی، تولید محتوا در داخل نیز متولی پیدا خواهد کرد. حسینی‌کیا اجرای این سند راهبردی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: امروز محتوا متولی ندارد، اما با اجرای این طرح، تولید محتوا متولی پیدا می‌کند و، چون برای آن هزینه می‌شود، هم از حالت «یله و رها بودن» خارج می‌شود و هم هر کسی نمی‌تواند هر محتوایی را منتشر کند و نظارت در عرصه‌های مختلف شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند تولید محتوا را به سمت مسئله‌محوری سوق دهد؛ برای مثال، طلاق یک مسئله است و محتوا می‌تواند به سمت استحکام خانواده برود. مهارت‌آموزی و آموزش نیز مسئله است و می‌توان برای آن محتوا تولید کرد. آموزش زبان فارسی، مسائل اجتماعی، کمک به نیازمندان و حتی مسائل سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که تولید محتوا می‌تواند در آنها نقش داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: وحدت و انسجام نیز یک مسئله مهم است که نباید آسیب ببیند و تولید محتوا می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. در مجموع، با اجرای این طرح، هزینه‌ها در بخش تولید محتوا تقسیم می‌شود و می‌توان این حوزه را سر و سامان مناسبی داد.