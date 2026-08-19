جوان آنلاین: فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال از امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) با برگزاری سه بازی آغاز شد. در مهم‌ترین بازی امروز مس سونگون با چهار گل از سد پردیس قزوین گذشت.

رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر فوتسال فردا (پنجشنبه) با برگزاری چهار بازی به پایان می‌رسد. گیتی پسند، قهرمان فصل گذشته و مدعی قهرمانی به مصاف سن‌ایچ ساوه می‌رود.

نتیجه بازی‌های امروز:

مس سونگون ۴ - صفر پردیس قزوین

پالایش نفت اصفهان صفر - صفر نگین تندیس قرچک

دائم پناه مشهد صفر - یک فولاد زرند ایرانیان

برنامه بازی‌های فردا:

سن ایچ ساوه - گیتی پسند

فولاد هرمزگان - پالایش نفت بندرعباس

دلسوختگان قم - پالایش نفت شازند

گهر زمین سیرجان - شهرداری ساوه