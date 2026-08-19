جوان آنلاین: ژوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، روز چهارشنبه تأکید کرد که بزرگ‌ترین چالش پیش روی این کشور در مرحله آینده، بازسازی لبنان پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی از شهرک‌ها و مناطق اشغال‌شده و استقرار ارتش لبنان در سراسر مرز‌ها خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، عون در دیدار با اعضای هیات‌مدیره شورای ملی تحقیقات علمی لبنان گفت که دولت به‌طور هم‌زمان در دو مسیر فعالیت خواهد کرد: نخست، بازسازی دولت و تقویت نهاد‌های آن و دوم، پایان دادن به وضعیت موجود در جنوب لبنان؛ به‌گونه‌ای که امنیت و ثبات به این منطقه بازگردد و حاکمیت دولت بر تمامی خاک لبنان تثبیت شود.

وی با اشاره به نقش شورای ملی تحقیقات علمی در روند بازسازی نهاد‌های دولتی گفت که این شورا می‌تواند از طریق ارائه مطالعات و پژوهش‌های علمی مورد نیاز دولت و دستگاه‌های عمومی، به ارتقای عملکرد آنها کمک کند.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تأکید کرد که بنا نهادن حکومت وظیفه‌ای مشترک و نیازمند همکاری همه نهاد‌ها و دستگاه‌های ملی است.

به گفته او، اعتماد شهروندان به نهاد‌های دولتی نیز از طریق دستاورد‌های ملموسی که این نهاد‌ها در عرصه عمل به دست می‌آورند، تقویت خواهد شد.

رئیس‌جمهور لبنان در پایان از اعضای شورای ملی تحقیقات علمی خواست تلاش‌های خود را برای ارائه حمایت‌های علمی و پژوهشی مورد نیاز لبنان در حوزه‌های مختلف افزایش دهند.