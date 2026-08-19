کد خبر: 1374932
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۱
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رسانه عبری: تعداد فراریان از اسرائیل در حال اوج گرفتن مستمر است

1 یک رسانه عبری از فرار روزافزون صهیونیست‌های مهاجر از فلسطین اشغالی و بازگشت به کشور‌های اصلی‌شان خبر داد.

جوان آنلاین: زیمان یسرائیل در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که موج مهاجرت‌های معکوس (از فلسطین اشغالی) که از حدود دو سال پیش سرعت گرفته همچنان با همان شتاب ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، به اعتراف این رسانه عبری زبان، با نگاهی به داده‌های افرادی که به طور قطعی از (فلسطین اشغالی) مهاجرت کرده‌اند شاهد آن هستیم که بیش از نیمی از آنها از جوانان ۲۰ تا ۴۴ ساله هستند که سطح تحصیلی آنها بالاتر از متوسط است.

در ادامه گزارش آمده است: سال‌های اخیر شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت از اسرائیل (فلسطین اشغالی) بوده است. در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۹ هزار (صهیونیست)، اسرائیل را ترک کردند، در حالی که حدود ۱۹ هزار فرد که پیش‌تر خارج شده بودند، بازگشتند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، مدعی شده بود که موج مهاجرت از اسرائیل عمدتاً شامل مهاجران جدیدی است که پس از جنگ اوکراین از روسیه و اوکراین آمده‌اند و «در جامعه اسرائیل ادغام نشده‌اند».

با این حال، گزارشی از مرکز پژوهش و اطلاعات کنست (پارلمان) که در اوایل ژوئن به کمیسیون مهاجرت، جذب و آوارگان ارائه شد که ادعا‌های نتانیاهو را به طور قاطع رد می‌کند.

در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تعداد مهاجران قطعی که حداقل دو سال در (فلسطین اشغالی) اقامت داشتند، دو برابر کسانی بود که ظرف دو سال پس از مهاجرت خود، اسرائیل را ترک کردند.

در سال ۲۰۲۴، متولدین اسرائیل ۵۲ درصد از کل مهاجران قطعی را تشکیل می‌دادند. همچنین حدود نصف مهاجران از سال ۲۰۲۲، در مقطع سنی ۲۰ تا ۴۴ سال قرار داشتند.

این رسانه سپس با اشاره به ادعای نتانیاهو برای توجیه گستردگی مهاجرت معکوس از (فلسطین اشغالی) و نسبت دادن آن به مهاجرانی که جذب جامعه صهیونیستی نشدند، هم نوشت: نتانیاهو پیش‌تر ادعا کرده بود که بیشتر کسانی که در سال‌های اخیر اسرائیل را ترک کرده‌اند «مهاجران جدیدی هستند که پس از جنگ اوکراین از روسیه آمده‌اند».

اما گزارش مرکز پژوهش و اطلاعات کنست، ادعا‌های نتانیاهو را تکذیب کرد. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ و ۱۲۴ اسرائیلی که کمتر از دو سال از مهاجرتشان به می‌گذشت، این سرزمین را ترک کردند. در مقابل، ۳۹,۲۴۱ نفر از کسانی که در سال ۲۰۲۲ خارج شدند، پیش از خروج بیش از دو سال در اسرائیل (فلسطین اشغالی) اقامت داشتند.

در سال ۲۰۲۳ میلادی هم، ۲۷ هزار و ۹۷۳ مهاجر که در دو سال پیش از خروج، آمده بودند مهاجرت معکوس کردند، این در حالی است که این رقم برای مهاجران قدیمی‌تر به ۵۴ هزار و ۷۹۱ مهاجر می‌رسد تا هم مهاجران جدید و هم قدیم رقمی دو برابر مهاجران جدید وارد شده به (فلسطین اشغالی) را به ثبت برسانند.

همین گزارش نشان داد تعداد افراد خارج شده غیرجدید ـ یعنی کسانی که در اسرائیل (فلسطین اشغالی) متولد شده‌اند یا حداقل پنج سال پیش از خروج در اسرائیل زندگی کرده‌اند ـ در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۱ هزار نفر رسید. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۲ درصد از مهاجران از اسرائیل، متولد خودِ اسرائیل بودند، در مقایسه با ۴۸ درصدی که در کشور‌های دیگر متولد شده و در طول زندگی خود به اسرائیل مهاجرت کرده بودند.

به عبارت دیگر: مهاجران جدید اکثریت خروج‌کنندگان را تشکیل نمی‌دادند. (افراد فراری از اسرائیل) لزوماً مهاجرانی نبودند که اسکان نیافته باشند، بلکه در بیشتر موارد، افراد رشدیافته در اسرائیل یا مهاجران قدیمی بودند.

گزارش ارائه‌شده به کمیسیون مهاجرت و جذب نشان می‌دهد که حدود نصف کسانی که از سال ۲۰۲۲ (فلسطین اشغالی) را ترک کرده‌اند بین ۲۰ تا ۴۴ سال سن دارند. برای اکثر مردم، این سال‌ها زمان ساختن آینده شغلی، خرید مسکن و تشکیل خانواده است؛ همچنین سال‌هایی است که از بسیاری از مردان و برخی زنان خواسته می‌شود در نیرو‌های احتیاط ارتش اسرائیل خدمت کنند.

توزیع سطح تحصیلات، وضع را نگران‌کننده‌تر می‌کند. طبق آخرین داده‌های گزارش مربوط به سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۳.۲ درصد از مهاجران خارج شده از اسرائیل دارای مدرک کارشناسی بودند (در مقایسه با ۲۱.۵ درصد از کل جمعیت).

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۲۳.۵ درصد از مهاجران را تشکیل می‌دادند (در مقایسه با ۱۱.۹ درصد کل جمعیت) و دارندگان مدرک دکترا ۳.۷ درصد از این افراد بودند. (این در حالی است که افراد دارای مدرک دکترا تنها ۰.۸ درصد از کل جمعیت صهیونیست‌ها را در فلسطین اشغالی تشکیل می‌دهند).

به عبارت دیگر: نسبت دارندگان مدرک دکترا در میان افرادی که اقدام به مهاجرت معکوس کردند، چهار و نیم برابر نسبت آنها در کل جمعیت است.

این شکاف اتفاقی نیست و صرفاً به ساختار سنی مربوط نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده مهاجرت گزینشی کسانی است که توانایی بالایی برای ادغام در بازار کار جهانی دارند ـ یعنی همان قشری که اقتصاد اسرائیل در جایگزینی آنها با مشکل رو‌به‌رو است.

آمار بیمه اسرائیل در همین گزارش، رده سنی کسانی را که اقامت خود را به طور رسمی در (فلسطین اشغالی) پایان داده‌اند را به وضوح ذکر می‌کند، براساس این گزارش بیشترین درخواست‌ها در سال ۲۰۲۵ از سوی افراد ۳۱ تا ۴۰ ساله ثبت شده است (۲,۲۵۹ درخواست که تنها ۵۶۵ مورد آن مربوط به مهاجران جدید بود ـ یعنی کمتر از یک‌چهارم و بقیه افرادی هستند که از دیر باز به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده بودند).

داده‌های اداره مرکزی آمار منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در آن سال حدود ۶۹ هزار فرد، اسرائیل را ترک کردند، در حالی که حدود ۱۹ هزار اسرائیلی که در گذشته رفته بودند، بازگشتند.

شایان ذکر است که تعریف اداره مرکزی آمار از «مهاجر خروجی» تعریفی محدودکننده است: تنها اسرائیلی‌هایی که حداقل سه ماه متوالی و سپس نه ماه متناوب در سال بعد از خروج در خارج اقامت داشته باشند، «مهاجر خروجی» محسوب می‌شوند؛ بنابراین در عمل می‌توان تخمین زد که تعداد خروج‌کنندگان بیش از آماری باشد که به طور رسمی اعلام می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش اعتراف شده است که اسرائیل از سوی دیگر این معادله هم ضربه خورده است براساس همین داده‌ها، تعداد مهاجران جدیدی که در سال ۲۰۲۵ وارد (فلسطین اشغالی) شدند به حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافته، در حالی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲,۵۰۰ نفر بوده است. به بیان دیگر، در حالی که آمار خروج بالاست، آمار ورود مهاجران جدید هم پایین است.

خلاصه کلام این است که در حالی که حدود ۶۹ صهیونیست مقیم در سال ۲۰۲۵ (فلسطین اشغالی) را ترک کردند، تنها حدود ۱۹ هزار نفر بازگشتند و حدود ۲۴ هزار نفر جدید مهاجرت کردند.

تعداد افرادی که به طور قطعی مهاجرت کرده‌اند حدود ۲۶ هزار نفر بیشتر از مجموع مهاجران جدید و ساکنان بازگشته بود. این روند چند سال است که به همین شکل و با همین شتاب ادامه دارد.

برچسب ها: اسرائیل ، صهیونیست ها ، فلسطین اشغالی
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