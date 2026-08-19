کد خبر: 1374913
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به لبنان؛ شمار شهدا به ۴ هزار و ۳۴۸ نفر رسید

1 رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه با ادامه حملات هوایی، توپخانه‌ای و عملیات انفجاری در مناطق مختلف جنوب لبنان بر دامنه تجاوزات خود افزود.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، رژیم صهیونیستی امروز در ادامه تجاوزات خود علیه شهر‌ها و روستا‌های جنوب لبنان، حملات توپخانه‌ای، هوایی و عملیات انفجاری متعددی انجام داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، انفجار یک جسم مشکوک از بقایای حملات رژیم صهیونیستی در نزدیکی خاکریز میان شهرک‌های میفدون و زوطر شرقی در شهرستان نبطیه، به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن ۲ نفر دیگر منجر شد.

نیرو‌های دفاع مدنی لبنان و هیات بهداشت اسلامی، شهدا و مجروحان این حادثه را به بیمارستان منتقل کردند.

در ادامه حملات، یک پهپاد رژیم صهیونیستی بمبی را در شهرک المنصوری پرتاب کرد که موجب آتش‌سوزی در محل اصابت شد.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی همچنین با سلاح‌های مسلسل، مناطق اطراف شهرک حداثا در شهرستان بنت جبیل را هدف قرار دادند.

یک تانک «مرکاوا» متعلق به رژیم صهیونیستی نیز چهار گلوله سنگین به سمت شهرک الخیام در شهرستان مرجعیون شلیک کرد.

نیرو‌های اشغالگر همچنین یک ساختمان مسکونی را در شهرک الخیام منفجر کردند که در پی آن ساختمان به‌طور کامل تخریب شد. همزمان، یک نیروی نظامی رژیم صهیونیستی در بخش‌های غربی شهرک میس الجبل به سمت منطقه دوبیه پیشروی کرد و توپخانه این رژیم نیز خانه‌ای را در بخش غربی شهرک هدف قرار داد.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی همچنین سلسله انفجار‌های شدیدی را علیه ساختمان‌های مسکونی در شهرک‌های المنصوری و شهرستان صور و شهرک‌های حولا، مرکبا و طلوسه در شهرستان مرجعیون و کفر تبنیت در شهرستان نبطیه انجام دادند.

در غرب میس الجبل نیز عملیات تیراندازی گسترده با سلاح‌های متوسط انجام شد که به وقوع آتش‌سوزی در منطقه منجر شد.

در همین حال، پهپاد‌های رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان ادامه دادند و از ساعات اولیه صبح در ارتفاع بسیار پایین بر فراز بیروت و حومه جنوبی آن به پرواز درآمدند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز در چند نوبت شهرک‌های برعشیت در شهرستان بنت جبیل، مجدل زون و المنصوری در شهرستان صور، میس الجبل در شهرستان مرجعیون و الهباریه در جهت جبل السدانه در شهرستان حاصبیا را گلوله‌باران کرد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز امروز خانه‌ای متعلق به خانواده الحاج علی در محله الدیر شهرک نبطیه الفوقا را هدف قرار دادند که به تخریب کامل آن منجر شد؛ در این حمله گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین صبح امروز چندین حمله هوایی علیه ارتفاعات علی الطاهر در اطراف نبطیه الفوقا، دوحه کفررمان و اطراف شهرک دیر سریان انجام دادند.

وزارت بهداشت لبنان نیز با اعلام تازه‌ترین آمار خود، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد که شمار شهدا تاکنون به ۴ هزار و ۳۴۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر رسیده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حمله توپخانه ای ، لبنان
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