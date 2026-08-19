موج جدید آلودگی نفتی در سوزای قشم مشاهده شد

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: طی روز‌های گذشته با تلاش محیط‌زیست استان هرمزگان و سایر دستگاه‌های اجرایی و همراهی ارزشمند مردم، بخش قابل‌توجهی از آلودگی نفتی جمع‌آوری شد، اما به تازگی با موج دیگری از آلودگی مواجه شدیم که آثار آن به‌وضوح در ساحل مشهود است.

جوان آنلاین: احمدرضا لاهیجان زاده روز چهارشنبه در جریان بازدید از سواحل درگیر با آلودگی نفتی در منطقه سوزای قشم افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی بیشتری برای تسریع در روند جمع‌آوری آلودگی‌ها به کار گرفته شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با این هم‌افزایی، عملیات پاکسازی ساحل طی چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، درباره مدیریت پسماند‌های جمع‌آوری شده نیز خاطرنشان کرد: خاک‌های آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد و تدابیر لازم پیش بینی شده تا در مراحل بعدی، ضمن اصلاح و پاکسازی اصولی این خاک‌ها، فرآیند بازیافت آن جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی انجام شود.

لاهیجان زاده، سواخل سوزا را از زیباترین و مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و سواحل پهنه پیرامونی آن را از غنی‌ترین محدوده‌های خلیج فارس دانست و بر عزم جدی برای پاکسازی سریع آن از آلودگی‌های نفتی و لزوم تدابیر مناسب برای بازیافت خاک‌های آلوده تاکید کرد.

شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ اولین گزارش‌های مردمی مبنی بر مشاهده آلودگی در سواحل شهر «سوزا» و روستای «شیب‌دراز» و سواحل روستای نقاشه جزیره قشم در فضای مجازی منتشر شد.

پس از آن نشست‌های هماهنگی اضطراری نهاد‌های مرتبط از جمله حفاظت محیط زیست، بنادر و دریانوردی فرمانداری قشم و دهیاری‌های روستا‌های درگیر و تشکل‌های مردم نهاد برای مقابله با آلودگی دریایی برگزار و عملیات پاکسازی توسط تیم‌های تخصصی بنادر و دریانوردی استان و قشم با مشارکت مردمی و بین دستگاهی آغاز شد.

روز دوشنبه ۲۶ مردادماه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پایان عملیات پاکسازی مناطق آلوده نفتی را اعلام کرده بود.

به دنبال مشاهده موج جدید آلودگی نفتی، گروهی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برای بازدید میدانی و نظارت بر روند مدیریت این بحران روز چهارشنبه وارد استان هرمزگان و جزیره قشم شدند.

‌هدف از حضور این هیئت ارشد، بررسی میدانی ابعاد آلودگی، هماهنگی میان‌بخشی برای تسریع در روند جمع‌آوری لکه‌های نفتی و جلوگیری از پیشروی آلودگی به سمت مناطق حساس اکولوژیکی و جنگل‌های حرا اعلام شده است.

اعضای این هیئت قرار است با حضور در کانون‌های آلودگی و تشکیل جلسات اضطراری با مسئولان استانی و محلی، تصمیمات مقتضی را جهت ارتقای توان عملیاتی و مدیریت مطلوب این حادثه اتخاذ کنند.