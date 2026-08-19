جوان آنلاین: کارلس پویول اسطوره و کاپیتان اسبق تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا، در گفت‌وگویی به تمجید از ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی رئال مادرید پرداخت.

پویول که سابقه همکاری کوتاهی با مورینیو در بارسلونا (زمانی که در آکادمی بود) دارد، درباره او گفت: مورینیو مربی بزرگی است. من او را در بارسلونا زمانی که در آکادمی بودم و به تیم اصلی آمدم، می‌شناختم. ما از آن زمان می‌دیدیم که او درک بسیار بالایی از فوتبال دارد. او سپس کارنامه خوبی ساخت و بعد به رئال مادرید رسید. ما در آن زمان در اوج بودیم و رقابت بسیار شدیدی بین دو تیم وجود داشت. در آن سال‌ها، فراتر از گواردیولا و مورینیو، مسی و کریستیانو، دو تیم رئال و بارسلونا خیلی بزرگ بودند.

به نقل از اسپورتال، پویول در مورد تأثیر بازگشت مورینیو به رئال مادرید، گفت: خواهیم دید که کار او چگونه پیش می‌رود. من همچنان معتقدم که بارسلونا تیم بسیار خوبی دارد و می‌تواند فصل خوبی را پشت سر بگذارد، اما رئال مادرید با مورینیو قطعا قوی‌تر خواهد شد.

دوران حضور مورینیو در رئال مادرید

مورینیو که در تابستان ۲۰۲۶ برای دومین بار هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفته است، اولین بازی رسمی خود را روز شنبه ۳۱ مرداد مقابل اسپانیول خواهد داشت. او در دوران اول حضورش در رئال (۲۰۱۳–۲۰۱۰) موفق به کسب یک قهرمانی لالیگا، یک کوپا دل ری و یک سوپرکاپ اسپانیا شد و با پپ گواردیولا سرمربی وقت بارسلونا رقابت حساسی داشت.