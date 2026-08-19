هشدار درباره خطرات ناکارآمدی و احتمال فروپاشی سازمان ملل

جوان آنلاین: "ماتیاس شماله"، نماینده عالی سازمان ملل متحد در کی‌یف، در گفت‌و‌گو با روزنامه تلگراف با انتقاد شدید از ساختار فعلی این سازمان هشدار داد که سازمان ملل متحد دیگر «کارآمدی لازم برای تحقق اهدافش را ندارد» و اگر اصلاحات بنیادین در آن صورت نگیرد، ممکن است به سرنوشت «جامعه ملل» دچار شده و با فروپاشی مواجه شود.

به گزارش تسنیم، شماله که نزدیک به سه دهه سابقه فعالیت در امور بشردوستانه را دارد، حق وتوی پنج عضو دائمی شورای امنیت (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) را منسوخ و نامناسب برای یک نهاد جهانی دانست.

به گفته او، اگر قرار باشد این سازمان از نو طراحی شود، اعطای حق وتو یا عضویت دائمی به چند کشور معدود کاملاً اشتباه است و باید اختیارات تصمیم‌گیری بیشتری به سایر کشور‌های جهان اعطا شود.