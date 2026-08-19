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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید روسیه و عمان بر تضمین آزادی دریانوردی در خلیج فارس

21 وزارت امور خارجه روسیه از دیدار و گفت‌وگوی گئورکی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر عمان در این کشور درباره روابط دوجانبه و وضعیت منطقه خلیج فارس خبر داد که در آن دو طرف بر موضع مشترک درباره تضمین آزادی دریانوردی و ضرورت حل‌وفصل دیپلماتیک مسائل بر اساس حقوق بین‌المللی و منافع همه کشور‌ها تاکید شد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه و حمود بن سالم التویه، سفیر عمان در روسیه خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک سریع اوضاع در خلیج فارس شدند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: «در جریان این گفت‌و‌گو، تبادل نظر درباره اوضاع منطقه خلیج فارس انجام گرفت و بر ضرورت یافتن هرچه سریع‌تر راهکار‌های مورد قبول طرفین از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک، بر اساس حقوق بین‌الملل و با در نظر گرفتن منافع مشروع همه کشور‌های منطقه تاکید شد.»

وزارت خارجه روسیه افزود که روسیه و عمان درباره اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی موضع مشترکی دارند.

دو طرف همچنین به بررسی مسائل جاری مرتبط با روابط دوستانه دیرینه روسیه و عمان پرداختند، از جمله حفظ گفت‌وگوی فعال سیاسی و گسترش همکاری‌های سودمند متقابل در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی-انسانی.

به‌رغم تاکید ایران بر ضرورت کنترل ایران بر تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان کشور ساحلی و این که وضعیت تنگه هرمز هرگز به وضعیت پیش از تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی باز نخواهد گشت، ریانووستی گزارش داد که بوریسنکو امروز در جمع خبرنگاران گفت که روسیه معتقد است که تردد از تنگه هرمز باید آزاد باشد.

او به خبرنگاران گفت: «روسیه معتقد است که تردد در تمام مسیر‌های دریایی مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی باید آزاد باشد. ما معتقدیم که همین موضوع در مورد تنگه هرمز نیز صدق می‌کند.»

این دیپلمات گفت که مسکو انتظار دارد اوضاع به حالتی بازگردد که در آن هرگونه کشتیرانی تجاری از این تنگه بدون هیچ محدودیتی برای همه امکان‌پذیر باشد.

گفت‌وگوی مسکو و مسقط درباره وضعیت خلیج فارس و آزادی دریانوردی از تنگه هرمز در حالی انجام شده است که وزارت امور خارجه ایران پیشتر درباره مذاکرات با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر در تنگه هرمز پیرامون تعیین مسیر امن مورد توافق برای تردد دریایی از این آب‌راه اعلام کرده بود که تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز است، اما شرط کافی نیست، چراکه تنگه هرمز به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشده بلکه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است، که مادامی که شرارت‌های آمریکا و محاصره دریایی ادامه داشته باشد، قاعدتا در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی نمی‌افتد. مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز است و در موضوعاتی که به ایران و آمریکا مربوط می‌شود، باید ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت.

تلاش‌های کشور‌های میانجی برای کاهش تنش در تنگه هرمز و بازگرداندن ایران و آمریکا به مذاکرات پایان جنگ در بستر این تحولات انجام می‌شود که ارتش تروریستی آمریکا از روز‌های اول آتش‌بس با نقض تعهدات خود اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرده است. اگرچه این محاصره ذیل یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا لغو شد، اما مدتی بعد به دلیل پاسخ نظامی ایران به نقض بند ۵ تفاهم‌نامه از سوی واشنگتن که صراحتا مقرر داشته هرگونه تردد از تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی انجام شود، آمریکا دوباره آن را اعمال کرد.

نیرو‌های مسلح ایران این شرارت را توسعه جنگ در منطقه دانسته و تاکید کرده‌اند پاسخ مقتدرانه به آن تا زمان پابرجا بودن تهدید‌ها ادامه خواهد یافت. در همین حال، دستگاه دیپلماسی ایران اقدامات تجاوزکارانه‌ای از این دست با هدف مجازات جمعی عمدی مردم ایران را نقض منشور سازمان ملل و به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته است.

برچسب ها: روسیه ، عمان ، خلیج فارس
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