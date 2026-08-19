پایش مدارس کم جمعیت در کشور

جوان آنلاین: علی فرهادی، در آیین راهاندازی سامانه تجهیزات، سیستم گرمایشی و سرمایشی و پنلهای خورشیدی مدارس، اظهار کرد: هیچکدام از مدیران وزارت آموزشوپرورش بر اساس وظیفه و چارت سازمانی خدمت نمیکنند؛ بلکه در حد توان خدمت میکنند.
وی ادامه داد: هیچگونه نگاه منفعتی و مادی در بین مدیران آموزشوپرورش نیست. فرهنگ نظام تعلیموتربیت به نحوی است که آموزشوپرورش مسجد انقلاب است و اگر کار خود را بهدرستی انجام ندهد با مشکلاتی مواجه میشویم. در ایام جنگ آموزشوپرورش پشتیبان جنگ، هلالاحمر و کادر درمان بود و آموزش را متوقف نکرد.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش افزود: مدارس ساخته شده به همت سازمان نوسازی مدارس به نسبت عدد با متولیان دیگر قابل مقایسه نیست. نقطهضعف ما در نظام آموزشوپرورش این بود که نتوانسته بودیم شبکههای خوب خود را به هم متصل کنیم. عواملی در آموزشوپرورش داریم تحت عنوان معلم، دانشآموز و فضا که اگر دقیق در شبکهای مانیتور نشود حتماً در ساماندهی دچار مشکل میشود.
فرهادی در ادامه تأکید کرد: اوایل سال ۱۴۰۴ سامانهای را بیسروصدا تحت عنوان سامانه پرداخت حقوق تحت وب را در آموزشوپرورش بالا آوردیم. الان فایل اکسل تولید نمیشود؛ بلکه سامانه حقوق ما از احکام کارگزینی احصا میشود و جمعآوری حقوق الان کمتر از سه روز انجام میشود. این سامانه قرار است به سامانه تحت وب ابلاغ تدریس معلمان و محل استقرار مدرسه متصل شود. بیش از ۱۰۰ هزار کد آموزشی و پرورشی را در سال ۱۴۰۳ حذف کردیم. این کدهای غیرواقعی متصل به فضا نبودند.
وی با بیان اینکه اخیراً تعداد مدارس دارای جمعیت پایین را پایش یک سال و نیمه انجام دادیم، گفت: متوجه شدیم در یک روستای کوچک دو واحد آموزشی و چهبسا سه واحد داریم درحالیکه باید یک واحد باشد. در یک هنرستانی یک سالن ورزشی داشتیم که مکان آن در همان هنرستان بود؛ اما کد مجزا برای آن تعریف شده بود؛ لذا اتصال سامانهها برای احصا آمار دقیق مهم است. کد واحد آموزشی غیرفعال داشتیم و ممکن بود یک معلمی را در این کدها ابلاغ زد و مشکل ایجاد شود. الان ابلاغ معلم بدون فضای مشخص نداریم.