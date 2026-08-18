حمله پهپادی یمن به جنوب الحدیده

جوان آنلاین: به نقل از العربیه، حملات پهپادی نیرو‌های مسلح یمن، مواضع عناصر تحت حمایت عربستان در مرکز شهر «الخوخه» واقع در جنوب استان الحدیده را هدف قرار داد.

به گزارش مهر، همزمان برخی از منابع خبری در گزارشی تایید نشده، اعلام کردند که یک موشک بالستیک از خاک یمن به سمت دریای سرخ شلیک شده است.

همچنین برخی از کاربران یمنی گزارش دادند یک فروند پهپاد در استان مارب واقع در ۱۲۰ کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن سرنگون شده است.

طی روز‌های گذشته، مناطق مختلف یمن صحنه درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و شبه نظامیان وابسته به دولت مورد حمایت عربستان بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاه‌های نیرو‌های وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موج‌های درگیری از زمان برقراری آتش‌بس سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

در مقابل، نیرو‌های وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیرو‌های مسلح یمن خبر داده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گسترده‌تر و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش داده است.