جوان آنلاین: به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پهپاد در ایستگاه اتوبوس مورد استفاده کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا منفجر شده و یک کشته و چندین زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش مهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر بر انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای در ایکس همچنین گفت که مدیر نیروگاه این حادثه را «بدترین رویدادی که نیروگاه با آن مواجه شده است» توصیف کرده است.

این آژانس به نقل از مدیر نیروگاه اعلام کرد که انفجار حدود ساعت ۶ صبح باعث ۱۶ تلفات و آسیب در بین کارکنان و پیمانکاران فرعی از جمله یک مرگ و سه جراحت جدی شده است.

نیرو‌های روسی در هفته‌های اول حمله خود به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، این نیروگاه که بزرگترین نیروگاشه هسته‌ای اروپا با شش راکتور است را تصرف کردند.