روزنامه رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه به نقل از ارتش این رژیم گزارش داد که بقایای آخرین سرباز مفقود شده صهیونیست در جنگ مشهور به «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲، بالاخره پیدا شد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» امروز سه‌شنبه به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که بقایای آخرین سرباز مفقود شده اسرائیلی در جنگ مشهور به «سلطان یعقوب» در سال ۱۹۸۲، بالاخره پیدا شد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» نوشت، بقایای گروهبان یکم «یهودا کاتس» آخرین سرباز اسرائیلی که از زمان جنگ «سلطان یعقوب» سال ۱۹۸۲ در منطقه بقاع لبنان مفقود شده بود، پیدا شده و روند تایید و شناسایی این جسد در دست تکمیل است.

جنگ «سلطان یعقوب» که در جریان جنگ لبنان در ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ میان نیرو‌های سوریه و رژیم صهیونیستی رخ داد، با خروج اشغالگران اسرائیلی و وادار کردن آنها به عقب‌نشینی پایان یافت.

در این جنگ ۳۰ سرباز اسرائیلی کشته شده و حداقل ۲ سرباز آن اسیر شدند و بیش از ۲۰ دستگاه تانک این رژیم نیز منهدم و یا مصادره شد.

در سال ۲۰۱۹ رژیم صهیونیستی بقایای جسد «زکریا باومل» را پس از ۳۷ سال از ناپدید شدنش، در یک عملیات اطلاعاتی مخفی بازگرداند.

در مه ۲۰۲۵ نیز ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که طی عملیات مشترکی با موساد، بقایای جسد «تسفی فلدمن» را در خاک سوریه کشف و بازگردانده است.

از آن زمان پرونده «یهودا کاتس» تنها پرونده باز و بدون نتیجه رژیم صهیونیستی باقی مانده بود.