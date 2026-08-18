لاوروف: روسیه و کره شمالی حامی نظم نوین چندقطبی در جهان هستند

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و پیونگ‌یانگ به عنوان یک جبهه واحد، حامی ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر چندقطبی‌گرایی، برابری واقعی و توجه به منافع ملی کشور‌ها هستند.

جوان آنلاین: «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در پیام تبریکی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد مناسبت روز آزادی کره در تقویم کره شمالی، خطاب به «چوئه سون هوی» همتایش در دولت پیونگ یانگ تاکید کرد که مسکو و پیونگ‌یانگ مشترکاً از ایجاد نظم نوین جهانی مبتنی بر چندقطبی‌گرایی، برابری و ملاحظه نسبت به منافع ملی دفاع می‌کنند.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، لاوروف در این پیام تصریح کرد: «امروز مسکو و پیونگ یانگ به‌عنوان یک جبهه واحد، خواستار ایجاد نظم نوین عادلانه جهانی بر اساس اصول چندقطبی‌گرایی، برابری واقعی و در نظر گرفتن منافع ملی هستند.»

وزیر امور خارجه روسیه همچنین بر عزم مسکو برای ادامه مسیر تعیین‌شده از سوی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در راستای تعمیق همه‌جانبه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد و آن را در خدمت منافع دو کشور و کمک به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

روابط روسیه و کره شمالی در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی گسترش یافته و مسکو و پیونگ‌یانگ بر تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید داشته‌اند.