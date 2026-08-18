نمایندگان از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند

جوان آنلاین: سوال عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاوزی امروز سه شنبه (۲۷ مردادماه) در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

نماینده تاکستان در توضیح سوال خود به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درباره شماره‌گذاری دام‌ها، مدیریت بازار در حوزه دام و همچنین مبارزه با قاچاق دام اشاره کرد و در ادامه وزیر جهاد کشاورزی به سوال‌های مطرح شده پاسخ داد.

در نهایت، گزارش وزیر جهاد کشاورزی در جلسه وبیناری مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد که این گزارش با (۱۱۹ رای موافق)، (۱۰۶ رای مخالف)، (۵ رای ممتنع) از ۲۶۰ نماینده حاضر، میزان نصف به علاوه یک رای حاضران در این جلسه را کسب نکرد و نمایندگان از توضیحات وزیر جهاد قانع نشدند.