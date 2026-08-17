جوان آنلاین: به نقل از الحدث، جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: نمیخواهیم از اجرای توافق چارچوبی با اسرائیل عقبنشینی کنیم. ما تلاش میکنیم که توافق چارچوبی با اسرائیل را تقویت کنیم و به دنبال پیشرفت و گشایش در برخی پروندهها هستیم.
به گزارش مهر، وی افزود: در تلاش هستیم تا در پروندههای اسرا، مرزها، منطقه آزمایشی و آتشبس با اسرائیل پیشرفتهایی حاصل شود.
رئیس جمهور لبنان گفت: پیش روی لبنان دو گزینه جنگ یا دیپلماسی قرار دارد و گزینه دیگری وجود ندارد. اسرائیل جنگ را به شیوهای هوشمندانه پیش نمیبرد. تل آویو به صورت تاکتیکی فکر میکند و سطح راهبردی را نادیده گرفته است.
وی افزود: واکنش نظامی گسترده اسرائیل و کشتن غیرنظامیان بی گناه نه به ما کمک میکند و نه به آمریکا. اسرائیل هرگز نخواهد توانست با استفاده از زور به اهداف خود دست پیدا کند.
عون درباره ایران نیز گفت: لبنان از برقراری روابط با ایران بر مبنای دولت با دولت حمایت میکند. روابط باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی باشد.
وی گفت: لبنان برای آمریکا و منافعش بسیار مهم است و ثباتی در منطقه بدون ثبات در لبنان و حمایت از ارتش لبنان نیست.