جنایت برای انتقام و دلار

جوان آنلاین: آخرین متهم پرونده قتل هولناک حمیدرضا رجب‌زاده، پس از فرار به یکی از مناطق مرزی، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. متهم که یکی از دو عامل اصلی جنایت است، در بازجویی‌ها به قتل حمیدرضا با همدستی دختر مورد علاقه‌اش اعتراف کرد و مدعی شد با انگیزه انتقام شخصی پس از شکنجه و قتل، فیلم را برای یک کانال خارج از کشور ارسال کرده‌اند تا در ازای آن دلار دریافت کنند.



روز دوشنبه پنجم مردادماه، کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تهران با شکایت خانواده حمیدرضا رجب‌زاده در جریان ناپدید شدن او قرار گرفتند. با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات برای پیدا کردن ردی از مداح جوان آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد حمیدرضا مداح بوده و روز حادثه در حالی که اعضای خانواده‌اش به مسافرت رفته بودند، از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. تحقیقات میدانی و فنی نشان می‌داد او با پای پیاده برای دیدار با فردی از خانه خارج شده، اما پس از آن اثری از وی به دست نیامده بود.

انتشار فیلم هولناک از جنایت

در حالی که جست‌و‌جو برای یافتن حمیدرضا ادامه داشت، خبر تکان‌دهنده‌ای به پلیس رسید. فردی ناشناس کلیپی دلخراش از شکنجه و قتل حمیدرضا را برای خانواده‌اش ارسال کرد و مدعی شده بود که حمیدرضا به دلایلی هدف انتقام قرار گرفته است. ارسال این فیلم، مسیر تحقیقات را تغییر داد. کارآگاهان در ادامه دریافتند همان کلیپ با تغییراتی در یکی از کانال‌های تلگرامی خارج از کشور نیز بازنشر شده و گردانندگان کانال که از معاندان کشور هستند، آن را در قالب اقدامی علیه بسیجیان منتشر کرده‌اند. انتشار گسترده فیلم جنایت در فضای مجازی، نگرانی زیادی در میان مردم ایجاد کرد و مأموران پلیس تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این جنایت را با جدیت بیشتری دنبال کردند.

دستگیری ۴ متهم

کارآگاهان در جریان تحقیقات به سرنخ‌هایی از تعدادی از افراد مرتبط با این جنایت دست یافتند و در چند عملیات جداگانه چهار مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهمان پس از انتقال به پلیس و انجام تحقیقات، مقابل قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، به نقش خود در این ماجرا اعتراف کردند و مدعی شدند عاملان اصلی قتل، یک دختر و پسر جوان هستند که پس از جنایت فرار کرده‌اند.

یکی از متهمان در بازجویی‌ها درباره نقش اعضای این گروه گفت هر یک از آنها بخشی از مقدمات جنایت را فراهم کرده بودند. به گفته او، یکی از متهمان خانه‌ای را در منطقه استاد معین برای اجرای نقشه در اختیار گروه قرار داده، فرد دیگری گوشی تلفن همراه و سیم‌کارت سرقتی تهیه کرده و متهم دیگری نیز یک خودروی پژو برای انتقال جسد فراهم کرده بود.

فرار دختر و پسر جوان

با اعترافات چهار متهم، تحقیقات برای دستگیری دو متهم اصلی آغاز شد. کارآگاهان با انجام اقدامات فنی دریافتند دختر جوان به یکی از شهر‌های شمالی کشور گریخته است. مأموران راهی این شهر شدند و موفق شدند او را دستگیر کنند. دختر جوان پس از انتقال به اداره پلیس به مشارکت در قتل اعتراف کرد و مدعی شد جنایت را با همدستی پسر مورد علاقه‌اش انجام داده است. در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم مرد نیز برای فرار از کشور به یکی از شهر‌های مرزی شمال غرب رفته است. با این حال، بررسی‌های پلیسی نشان داد او مدتی بعد به شهر پرند در اطراف تهران بازگشته است. سحرگاه دیروز، مأموران با شناسایی مخفیگاه وی، این متهم را دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. پسر جوان نیز در جریان بازجویی‌ها به مشارکت در قتل با همدستی دختر جوان اعتراف کرد.

ادعای دختر جوان درباره انگیزه قتل

دختر جوان در اعترافات خود درباره انگیزه این جنایت گفت: «چندی قبل در فضای مجازی با حمیدرضا آشنا شدم. با هم در ارتباط بودیم. در همین مدت با پسر دیگری آشنا شده بودم و ارتباطمان روزبه‌روز بیشتر می‌شد. از نظر من حمیدرضا مانعی برای ادامه این ارتباط بود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم او را از سر راه برداریم.»

دریافت پول در ازای فیلم جنایت

این متهم در ادامه مدعی شد پیشنهاد قتل از سوی پسر مورد علاقه‌اش مطرح شده است: «ابتدا قبول نکردم، اما او گفت در یکی از کانال‌ها خوانده که در صورت قتل یک فرد بسیجی و ارسال فیلم جنایت، پول زیادی پرداخت می‌شود. وسوسه شدیم که هم حمیدرضا را از سر راه برداریم و هم در ازای فیلم پول بگیریم.»

قرار مرگ در خانه‌ای اجاره‌ای

دختر جوان درباره نحوه اجرای نقشه نیز گفت: «نقشه را طراحی کردیم و یکی از دوستان پسر مورد علاقه‌ام خانه‌ای در جنوب غرب تهران فراهم کرد. روز حادثه با حمیدرضا تماس گرفتم و به بهانه صحبت درباره ادامه ارتباطمان، او را به آن خانه کشاندم. طبق نقشه، شربتی تهیه کرده بودم که پس از خوردن آن حالش بد شد و نیمه‌بیهوش شد. بعد پسر مورد علاقه‌ام و دوستانش وارد ماجرا شدند. چند ساعت او را شکنجه کردیم و از این صحنه‌ها فیلم گرفتیم. سپس او شالی دور گردن حمیدرضا انداخت و من نیز با چاقو ضرباتی به او زدم. بعد از مرگ حمیدرضا، جسدش را با خودرو به اطراف تهران منتقل کردیم و به آتش کشیدیم. فیلمی را که از جنایت تهیه کرده بودیم نیز برای آن کانال ارسال کردیم.»

متهم در پایان گفت: «فکر نمی‌کردیم به این سرعت شناسایی شویم. وقتی متوجه شدیم پلیس در تعقیب ماست، من و پسر مورد علاقه‌ام فرار کردیم تا دستگیر نشویم، اما من در یکی از شهر‌های شمالی بازداشت شدم.»

فرار تا مرز و بازگشت به پرند

آخرین متهم بازداشت‌شده نیز در تازه‌ترین بازجویی‌ها درباره سرنوشت فیلم جنایت گفت: «از صحنه قتل حمیدرضا فیلم گرفتیم و آن را برای کانالی در خارج از کشور فرستادیم، به امید اینکه در ازای آن پول دریافت کنیم. اما مدیران کانال فیلم را تغییر دادند و آن را بسیار فجیع‌تر نشان دادند. در نهایت هم پولی به ما نرسید. وقتی متوجه شدم پلیس در تعقیب ماست، فرار کردم و خودم را به مناطق مرزی رساندم. بعد از انتشار گسترده فیلم جنایت، ترسیدم در آن شهر توسط پلیس آذربایجان شناسایی و بازداشت شوم. به همین دلیل دوباره به پرند برگشتم و تصور نمی‌کردم پلیس احتمال بازگشت من را بدهد و دستگیر شدم.»

با دستگیری تمام متهمان، تحقیقات از آنها برای روشن شدن زوایای پنهان این جنایت، مشخص شدن نقش دقیق هر یک از افراد و بررسی ابعاد انتشار فیلم جنایت همچنان ادامه دارد.