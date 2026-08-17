سازمان پیمان امنیت جمعی با اشاره به «بدخشان» تاکید کرد بی‌ثباتی در این کشور تهدیدی برای منطقه و تاجیکستان است.

جوان آنلاین: «طلعت بیک مصادیکوف» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت که این سازمان، وضعیت افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و بی‌ثباتی در برخی مناطق این کشور، به‌ویژه مناطق هم‌مرز با تاجیکستان، همچنان ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، وی با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان افزود ادامه بی‌ثباتی در حوزه مسئولیت این سازمان، خطرات آشکاری برای امنیت منطقه به همراه دارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که در روز‌های اخیر درگیری‌هایی در شهرستان «نسی» ولایت بدخشان، در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان، میان افراد تحت امر «جمعه‌خان فاتح» و نیرو‌های وزارت دفاع حکومت طالبان ادامه داشته است.

با این حال، منابعی از حکومت طالبان امروز اعلام کردند «جمعه‌خان فاتح»، معاون سابق والی زابل و فرمانده محلی ناراضی در بدخشان، به همراه افراد مسلح خود در شهرستان «نِسی» به نیرو‌های طالبان تسلیم شده است.

«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در دیدار با «طلعت بیک مصادیکوف»، پیش از این نیز گفته بود که تحولات افغانستان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی این سازمان است.

به گفته لاوروف، وضعیت امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و تحولات مرتبط با افغانستان، در حال حاضر از مهم‌ترین موضوعات دستور کار پیمان امنیت جمعی به‌شمار می‌رود و نیازمند توجه و هماهنگی مستمر میان کشور‌های عضو است.