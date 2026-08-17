انفجار غرب کابل را لرزاند

جوان آنلاین: رسانه‌های افغانستان هم اکنون با انتشار خبری فوری از وقوع انفجار در غرب کابل پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام کابل تایمز، یکی از شاهدان عینی این منطقه گفت که عصر امروز یک انفجار در شهرک مهدیه کابل رخ داده است. ‏

به گفته این منبع، انفجار در نزدیکی یک مدرسه غیرانتفاعی رخ داده است. ‏

نوع انفجار و تلفات احتمالی ناشی از آن روشن نیست. ‏

آمبولانس‌ها در حال انتقال زخمیان انفجار مشاهده شده‌اند.

طلوع نیوز نیز اعلام کرد: منابع آگاه از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند.

این انفجار در نزدیکی مدرسه غیرانتفاعی «شمع هدایت» و هنگام خروج دانش‌آموزان رخ داده است.

تاکنون جزئیاتی درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی آن منتشر نشده و دولت موقت طالبان در افغانستان نیز در این‌باره اظهارنظری نکرده است.