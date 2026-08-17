لاوروف: فرانسه به شدت به دنبال حفظ جایگاه استعماری خود در آفریقاست

جوان آنلاین: به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری پس از گفت‌و‌گو با ساموئل اوکودزتو آبلاکوا، وزیر امور خارجه غنا گفت که فرانسه که قادر به کنار آمدن با از دست دادن نفوذ خود در قاره آفریقا نیست، در آخرین نفس‌ها به فعالیت‌های تروریستی متوسل می‌شود تا آن را حفظ کند.

به گزارش مهر، لاوروف گفت: نیرو‌های آفریقا وابسته به وزارت دفاع [روسیه]در پاسخ به درخواست‌های رسمی دولت‌های مشروع کشور‌های آفریقایی، بر اساس مبانی کاملاً مشروع فعالیت می‌کنند و وظایفی را که این دولت‌های مشروع به واحد‌های نیرو‌های آفریقا محول می‌کنند، انجام می‌دهند که در درجه اول وظیفه دفع حملات تروریستی است که توسط برخی از کشور‌هایی که نمی‌توانند از دست دادن نفوذ استعماری خود در آفریقا را بپذیرند، نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: کاملا واضح است که فرانسه در این امر دخیل است؛ این کشور مستقیماً با گروه‌های مسلح غیرقانونی همکاری می‌کند، آنها را مسلح می‌کند، از آنها حمایت مالی می‌کند و به آنها آموزش می‌دهد. اول و مهمتر از همه، این امر مشکلاتی را برای کشور‌هایی - در این مورد، کشور‌های منطقه ساحل - ایجاد می‌کند که تصمیم گرفته‌اند روابط خود را با قدرت‌های استعماری سابق خود به طور کامل و غیرقابل برگشت قطع کنند و پیوسته این مسیر را دنبال می‌کنند.