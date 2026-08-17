جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، معاون رئیس آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه، روساویاتسیا روز دوشنبه گفت که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، ۳۵ منطقه روسیه به زیرساخت‌های هوانوردی بدون سرنشین مجهز شوند.

به گزارش مهر، آندری پوتمکین در سخنرانی خود در مجمع تجاری «روستکی: روسیه و چین - همکاری‌های سودمند متقابل» در شهر کازان روسیه گفت که زیرساخت‌ها در برخی مناطق از جمله منطقه تاتارستان از قبل وجود دارند و در خاور دور روسیه نیز در حال توسعه هستند.

وی گفت: تا سال ۲۰۳۰، ما قصد داریم ۳۵ منطقه روسیه را به زیرساخت‌های هوانوردی بدون سرنشین مجهز کنیم. به گفته این مقام رسمی، این زیرساخت می‌تواند بستری برای توسعه آنچه او اقتصاد سطح پایین توصیف کرد از جمله استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین برای کاربرد‌های غیرنظامی فراهم کند.

پوتمکین گفت روسیه در سال ۲۰۲۵، ۱۷۸۰۰۰ پرواز هواپیما‌های بدون سرنشین را ثبت کرده است که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۲۰ درصد افزایش داشته است. این رقم شامل پرواز‌های پشتیبانی شده توسط خدمات مدیریت ترافیک هوایی می‌شود.

مجمع روستکی از ۱۶ تا ۱۹ آگوست در کازان برگزار می‌شود و بر همکاری اقتصادی و فناوری بین مناطق روسیه و چین تمرکز دارد.