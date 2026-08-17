دبیرکل اتحادیه عرب خواستار موضع واحد در مقابل رژیم صهیونیستی شد

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب از بیانیه مشترک هشت کشور عربی و اسلامی در محکومیت مخالفت آشکار رژیم صهیونیستی با نقشه راه تکمیل طرح جامع پایان درگیریها در نوار غزه استقبال کرد.
به گزارش ایرنا، فهمی گفت که موضع رژیم صهیونیستی و نخستوزیر آن، نشاندهنده قصد آشکار برای ناکام گذاشتن تلاشهای میانجیگران و تثبیت وضعیت موجود در غزه است؛ وضعیتی که به گفته او، به معنای ادامه کشتار روزانه، گسترش مناطق تحت اشغال و جلوگیری از رسیدگی به شرایط انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این منطقه است.
دبیرکل اتحادیه عرب رژیم صهیونیستی را مسئول کامل ایجاد مانع در مسیر اجرای توافقها و قطعنامههای شورای امنیت دانست و اظهار کرد که این رژیم تلاش دارد اراده خود را نه تنها به فلسطینیها، بلکه به جامعه جهانی نیز تحمیل کند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی گویی تصور میکند میتوان توافقهایی را پذیرفت که تنها برای یک طرف تعهد ایجاد کند و این رژیم هیچ تعهدی برای توقف کشتار یا عقبنشینی از مناطقی که در نوار غزه اشغال کرده است، نداشته باشد؛ رویکردی که با هیچ معیار منطقی سازگار نیست.
فهمی از تمامی کشورهایی که همچنان راهکار تشکیل دو دولتی را تنها مسیر حلوفصل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی میدانند، خواست در برابر کابینه افراطی این رژیم موضعی واحد و روشن اتخاذ کنند.
وی با اشاره به مخالفت نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اصل تشکیل کشور فلسطین گفت: جامعه جهانی باید به این رژیم نشان دهد بیاعتنایی به اراده بینالمللی بدون پیامد نخواهد بود.
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین بر ضرورت فراهم شدن زمینه برای انتقال نوار غزه به مرحله دوم طرح صلح و جلوگیری از تداوم وضعیت موجود تأکید کرد.
این موضعگیری پس از آن اتخاذ شد که رژیم صهیونیستی همچنان با ادامه نقض آتشبس درصدد سنگاندازی در مسیر ورود آن به مراحل بعدی است.
پیشتر «باسم نعیم» عضو ارشد جنبش حماس گفته بود که این جنبش منتظر دریافت پاسخ رسمی «نیکولای ملادینوف» فرستاده عالی شورای موسوم به «شورای صلح» غزه درخصوص نقشه راه اجرای مرحله دوم آتش بس در نوار غزه است.
منابع رسانهای پیش از این گزارش داده بودند که پاسخ رژیم اسرائیل به پیش نویس توافق اخیر (درخصوص نقشه راه مرحله دوم آتش بس) هنوز به شورای صلح غزه وصول نشده و انتظار میرود که این پاسخ در پایان هفته جاری وصول شود.
«نیکلای ملادینوف» فرستاده عالی شورای صلح غزه و «آری لایتستون» مشاور این شورا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در دیدار با نخستوزیر رژیم صهیونیستی از وی خواستند حملات به نوار غزه را متوقف کند و به خطوط تعیینشده در طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهوریآمریکا، پایبند باشد، اما دفتر نتانیاهو، با انتشار بیانیهای، عقبنشینی از مواضع کنونی خود در داخل این منطقه یا توقف عملیات ترور را رد کرد.