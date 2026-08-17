یعقوب الصراف: چتر امنیتی آمریکا در منمطقه از هم فروپاشیده است

وزیر دفاع پیشین لبنان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر در سال گذشته و تأثیرات جنگ تجاوزکارانه این رژیم و آمریکا علیه ایران بر کشور‌های عربی منطقه تأکید کرد: چتر امنیتی آمریکا برای کشور‌های منطقه با شکست مواجه شده است و اولین سند آن، حمله اسرائیل به قطر بود.

جوان آنلاین: یعقوب الصراف، وزیر دفاع پیشین لبنان، در سخنانی در نشست تخصصی «تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران: آخرین تحولات» که عصر روز دوشنبه به همت مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (IPIS) و در قالب تالار گفت‌وگوی تهران (TDF) به صورت آنلاین برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه منطقه به چتر امنیتی آمریکا گفت: چتر امنیتی آمریکا برای کشور‌های منطقه با شکست مواجه شده است و اولین سند آن، حمله اسرائیل به قطر بود. کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس اکنون می‌دانند که اهدای پول در ازای امنیت جوابگو نیست. آنها فهمیدند که اولویت آمریکا در منطقه اهداف اسرائیل است.

به گزارش ایسنا، او افزود: همین مسئله باعث شده تا کشور‌های منطقه به‌دنبال تضمین امنیت خود از طریق کشور‌های منطقه‌ای بروند. در صورت ادامه یافتن توافق مکه و پذیرفته شدن دست دراز شده ایران برای کمک از سوی کشور‌های عربی منطقه و عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و یمن، یک اهرم فشار تازه علیه اسرائیل ایجاد خواهد شد و در صورت شکل گرفتن یک توافق با حمایت عربستان سعودی و آمریکا با مقاومت ملی در لبنان، صلح به لبنان بازخواهد گشت.

وزیر دفاع پیشین لبنان اظهار کرد: ایران اهداف اقتصادی یا سیاسی در لبنان و فلسطین ندارد و رویکرد ایران در برابر لبنان و فلسطین براساس فتوای امام خمینی و عدالت ذاتی در این رویکرد بود. چنانچه یک ساز و کار منطقه‌ای شکل گیرد، می‌تواند به کاهش تنش در منطقه منجر شود. حتی در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به درگیری‌های بین ایران و اسرائیل و اختلافات آنها اشاره‌ای نشده است، بلکه در آن فقط به آتش‌بس در سراسر محور‌ها اشاره شده است. برهمین اساس از توافق بین ایران و کشور‌های عربی منطقه حمایت می‌کنم. چرا که این مسئله می‌تواند به خروج چین، اروپا و روسیه از شرایط دشوار ناشی از جنگ کمک کند.

وی با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز و جلوگیری از صادر شدن نفت گفت: این اقدام جهان را متاثر ساخت و هرگاه کاهش تنشی در منطقه رخ دهد، همه کشور‌ها از این مسئله خارج خواهند شد و از هر مذاکره صلحی حمایت خواهند کرد.

الصراف افزود: در همین راستا، موضع ایران و خواسته آن برای گفت‌و‌گو بسیار عقلانی است. ایران هرگز از گفت‌و‌گو یا همکاری با کشور‌های منطقه دوری نکرده است، پس گفت‌و‌گو با ایران راهکاری بسیار منطقی برای کشور‌های منطقه است.

وی با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه سه نتیجه مهم داشت گفت: هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند ایران را شکست دهد، از طرفی، هیچ قدرتی به جز یک توافق منطقه‌ای نمی‌تواند از کشور‌های عربی خلیج فارس محافظت کند و در آخر، هیچ قدرتی نمی‌تواند اسرائیل را به قدرت هژمونیک خاورمیانه تبدیل کند، در چنین شرایطی همه کشور‌ها باید با راهکار‌های تازه به‌دنبال راه‌حل پایدارتر بگردند که لبنان، سوریه و قاهره پذیرای آن باشند.

وزیر دفاع پیشین لبنان همچنین با اشاره به توافق مکه گفت: شما با سه قدرت رو‌به‌رو هستید. یک قدرت هیچ سرباز یا اسلحه‌ای ندارد، اما بسیار ثروتمند است، یک قدرت نیز فناوری و تسلیحات بسیاری دارد، اما پولی ندارد، یک قدرت هم سرباز و توانمندی بسیاری دارد، اما پولی ندارد. ماشین نظامی ترکیه از فناوری‌های پیشرفته برخوردار است، اما هیچ پولی ندارد، پاکستان نیز از سربازان و توانمندی‌های نظامی بسیاری برخوردار است، اما با بحران مالی مواجه شده است، از سوی دیگر، عربستان از ثروت بسیاری برخوردار است.

الصراف خاطرنشان کرد: ما شاهد شکست آمریکا در تضمین امنیت سه کشور مذکور هستیم. دلیل عدم حضور مصر در این توافق نیز، نزدیکی جغرافیایی این کشور به اسرائیل است. اسرائیل هرگز حضور یک قدرت در نزدیکی خود را نمی‌پذیرد.