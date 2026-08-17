حمله یمن به یک کشتی و چهار قایق نظامی عربستان در دریای سرخ

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها یک کشتی نظامی وابسته به عربستان سعودی را به همراه چهار قایق نظامی که آن را همراهی میکردند، در دریای سرخ و در برابر سواحل المخا هدف قرار دادهاند.
سریع گفت که این حمله با استفاده از چند فروند موشک بالستیک انجام شده و اصابتها «دقیق و مستقیم» بوده است.
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در پی این حمله، کشتی نظامی بهطور کامل دچار آتشسوزی شده و تعدادی از قایقهای همراه آن نیز غرق شدهاند و سایر قایقها آتش گرفتهاند.
یحیی سریع همچنین گفت که نیروهای مسلح یمن با دقت تحرکات و تجمعات نیروهای سعودی را زیر نظر دارند و هرگونه جابهجایی و تجمع این نیروها را، چه در خشکی و چه در دریا، هدف قرار خواهند داد.
او تأکید کرد نیروهای مسلح یمن به اجرای «معادله محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهند داد و مواضع و تجمعات نیروهای سعودی را در هر نقطهای که باشند هدف قرار خواهند داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای دیگر از حمله پهپادی به یک انبار تسلیحات وابسته به نیروهای وابسته به عربستان سعودی در اردوگاه صحنالجن در استان مأرب خبر داد و اعلام کرد که این حمله با دقت انجام شده و به آتش گرفتن انبار منجر شده است.
این حملات پس از آن انجام شد که در روزهای اخیر، درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.
نیروهای مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاههای نیروهای وابسته به عربستان در استانهای مأرب و حضرموت را هدف قرار دادهاند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موجهای درگیری از زمان برقراری آتشبس سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
در مقابل، نیروهای وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای مسلح یمن خبر دادهاند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانیها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گستردهتر و پایان آرامش نسبی سالهای اخیر را افزایش داده است.