کد خبر: 1374407
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

شکست ۱۰۰ راه‌حل ارتش اسرائیل برای مقابله با پهپادهای حزب‌الله

اسرائیل یک روزنامه صهیونیستی اذعان کرد که ارتش صهیونیستی تاکنون بیش از ۱۰۰ راه برای مقابله با پهپادهای انتحاری حزب الله را آزموده که تمامی این راه حل‌ها به شکست منجر شده است.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی به قلم «ران کریسی» با اشاره به تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در برابر پهپادهای انفجاری حزب‌الله لبنان نوشت که حزب‌الله در ماه‌های اخیر استفاده از پهپادهای انفجاری علیه نیروهای صهیونیستی را به‌ شکل گسترده‌ای افزایش داده و شماری از این حملات به زخمی‌شدن و خسارت‌های جدی انجامیده است.

بر اساس این گزارش، حزب الله از ابتدای ماه مارس، بیش از ۷۰ حمله با پهپاد انفجاری اعلام کرده و در واقع، از زمان اجرایی‌ شدن آتش‌بس در اواسط آوریل، پهپادهای انفجاریِ نوع FPV که به فیبر نوری متکی هستند، به ابزار اصلی حمله حزب‌الله علیه نیروهای ارتش اسرائیل بدل شده‌اند.

یدیعوت آحارونوت نوشت که پهپادهای نوع FPV نسبتاً کوچک‌اند و به وسیله دوربینی که روی آن‌ها نصب شده و تصویر زنده را به اپراتور منتقل می‌کند، هدایت می‌شوند؛ این ویژگی به اپراتور امکان می‌دهد آن‌ها را به‌سوی اهدافی در فاصله تا چند ده کیلومتری هدایت کند. این پهپادها با یک کابل نازک به اپراتور متصل‌اند و می‌توانند کلاهک انفجاری به وزن چند کیلوگرم حمل کنند؛ استفاده از فیبر نوری نیز امکان عبور از برخی ابزارهای جنگ الکترونیک و پارازیت را فراهم می‌کند که ارتش صهیونیستی به کار می‌گیرد.

در پژوهشی که مرکز صهیونیستی «اطلاعات و مبارزه با تروریسم» درباره پهپادها تهیه کرده، ادعا شده که حزب‌الله در جنوب لبنان و در بقاع، کارگاه‌هایی برای مونتاژ این پهپادهای کوچک دارد که هزینه تولید هر یک از آن‌ها از ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار فراتر نمی‌رود.

«یدیعوت» هشدار داد که حوادث اخیر نشان داد که حزب‌الله همچنان این توانایی را دارد که پهپادهای انفجاری را علیه نیروهای صهیونیست مستقر در منطقه امنیتی به کار بگیرد.

این گزارش توضیح داد که «تهدید ناشی از پهپادها به نیروهای داخل لبنان محدود نمی‌شود؛ در جریان جنگ نیز حزب‌الله موفق شده است پهپادهای انفجاری را وارد مناطق اسرائیلی کند و اهدافی را در شهرک‌های خط تماس مورد حمله قرار دهد». این گزارش می افزاید که «توانایی پرواز این پهپادها در ارتفاع پایین، با دقت بالا و به شکلی که پارازیت بر آن‌ها دشوار باشد، آن‌ها را به تهدیدی برای شهرک‌های نزدیک مرز تبدیل می‌کند. این یکی از دلایلی است که ارتش اسرائیل را به کوشش برای دور کردن سلول‌های حزب‌الله و نقاط پرتاب پهپادها از آن منطقه وامی‌دارد».

این گزارش افزود که دشواری مقابله با پهپادهای انفجاری ماه‌هاست که در سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی شناخته‌ شده است.» وی فاش کرد که «ارتش اسرائیل و صنایع نظامی بیش از ۱۰۰ راه‌حل متفاوت برای ردیابی و رهگیری این پهپادها آزمایش کرده‌اند و برخی از این راه‌حل‌ها به آزمون‌های میدانیِ عملیاتی منتقل شده‌اند. از جمله این راه‌حل‌ها، سامانه Iron Drone Raider System (سیستم شکارچی پهپاد آهنین) در جنوب لبنان مستقر شده که شامل رادار و پهپاد رهگیر است و توری به‌سمت پهپادِ مهاجم پرتاب می‌کند؛ این سامانه در چارچوب آزمایش‌های عملیاتی به کار گرفته شده، اما ارتش صهیونیستی پیش‌تر نیز اذعان کرده که کارایی لازم را ندارد.

خطر پهپادهای تهاجمی حزب‌الله، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا دستور راه‌اندازی پروژه‌ای ویژه برای یافتن راه‌حلی مقابله با پهپادها صادر کند.

این گزارش اذعان کرد که حوادث اخیر روشن کرد که با وجود ضرباتی که به زیرساخت‌های حزب الله وارد می‌شود، این سازمان همچنان توانایی به کارگیری پهپادهای انفجاری و هدف قرار دادن نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان را دارد.

برچسب ها: اسرائیل ، حزب الله ، لبنان
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