جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر برای نخستین بار به‌ طور صریح درباره احتمال پایان دوران حرفه‌ای خود صحبت کرد و گفت سال ۲۰۲۶ ممکن است آخرین سال حضورش در فوتبال باشد.

رونالدو در گفت‌وگو با مجله فرانسوی Voyage گفت: به احتمال زیاد این آخرین سال من در فوتبال خواهد بود و می‌خواهم میراثی فوق‌العاده از خودم به جا بگذارم.

این اظهارات می‌تواند هواداران النصر و فوتبال جهان را با احتمال پایان دوران حرفه‌ای یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال روبرو کند. رونالدو در حال حاضر ۴۱ ساله است و همچنان برای النصر به میدان می‌رود. او با وجود افزایش سن، همچنان در سطح حرفه‌ای فوتبال حضور دارد و تلاش می‌کند به روند گلزنی و ثبت رکوردهای جدید ادامه دهد. با این حال، صحبت‌های اخیر او نشان می‌دهد که احتمال پایان دوران حرفه‌ای‌اش بیش از گذشته مطرح شده است.

رونالدو تاکنون درباره تاریخ دقیق بازنشستگی خود تصمیم رسمی اعلام نکرده و به همین دلیل، اظهارات اخیر او را نمی‌توان به‌ عنوان اعلام قطعی خداحافظی تلقی کرد. با این حال، تأکید او بر اینکه سال جاری ممکن است آخرین سال فوتبالش باشد، اهمیت زیادی دارد.

ستاره پرتغالی در سال‌های گذشته همواره یکی از چهره‌های اصلی فوتبال جهان بوده و حضورش در النصر نیز تأثیر قابل توجهی بر توجه جهانی به فوتبال عربستان داشته است.