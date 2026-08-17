حمله ارتش یمن به متجاوزان در شهر المخا و دریای سرخ

جوان آنلاین: منابع یمنی اعلام کردند ارتش یمن دو موشک بالستیک را به سمت شهر المخا در استان تعز یمن و دریای سرخ شلیک کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شهاب، صدای دو انفجار در پی شلیک موشک از سوی ارتش یمن به سمت کشتی‌هایی در دریای سرخ شنیده شد.

در پی دوره اخیر به دنبال حملات عربستان به فرودگاه صنعا، تنش بین ریاض و صنعا شدت گرفته است. ارتش یمن پایگاه‌های متجاوزان در خاک این کشور و مناطق مرزی و تأسیسات عربستان را بارها هدف قرار داده است.

پیش از این «عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: افزایش تجهیزات و عناصر مسلح تحت حمایت عربستان جهت تحمیل معادلات نظامی جدید، نشان می‌دهد که گزینه تشدید تنش همچنان روی میز است. ما برای مقابل با این معادلات نظامی دشمن و برای محافظت از حاکمیت و ثبات یمن، تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

بن حبتور تأکید کرد: تلاش برای انتقال تنش به داخل یمن از طریق نیروهای محلی و نیابتی، موجب سلب مسئولیت عربستان سعودی در قبال عواقب و پیامدهای آن نخواهد شد. اینکه یمن به میدانی برای جنگ و درگیری تبدیل شود اما خاک و منافع عربستان از پیامدهای آن مصون بماند، قابل قبول نیست.