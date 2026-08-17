نماینده جمهوری خواه: ارزیابی ترامپ از جنگ با ایران نادرست بود

دان بیکن عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه دونالد ترامپ تجاوز نظامی علیه ایران را با این فرض شروع کرد که جنگی آسان خواهد بود و خیلی زود تمام می‌شود، تاکید کرد: ارزیابی رئیس جمهور آمریکا از جنگ با ایران نادرست بود.

جوان آنلاین: بیکن در جریان یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ترامپ تصور می‌کرد که این جنگ یک یا دو ماه طول می‌کشد و بعد به توافق می‌رسیم اما این انتظارات نادرست به محبوبیت او و تلاش‌های جمهوری‌خواهان صدمه زد.

وی افزود: رئیس جمهور ایالات متحده باید با مردم آمریکا صادق باشد و به آنها بگوید که این یک جنگ سخت است.

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین با اشاره به اظهارات مکرر ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، اظهار کرد: تهران وقتی سخنان رئیس جمهور آمریکا را می‌شنود، آن را نشانه ضعف تعبیر می‌کند، ترامپ باید کمتر سخن بگوید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نگرانی من این است که رئیس جمهور (آمریکا) گفته از کمبود موشک‌های کروز و پاتریوت بی‌خبر بوده است، این خبر خوبی نیست چرا که به نظر می‌رسد درباره این موضوع شفافیت کافی وجود نداشته است.

به گزارش ایرنا، «کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکایی پیش تر بار دیگر با انتقاد از تجاوز بی دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشورش علیه ایران و سیاست خارجی وی گفت: این جنگ (علیه ایران) از همان ابتدا «غیرقابل پیروزی» بود.

این سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت کنتیکت روز شنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هرچقدر هم که بر فاجعه‌ بار بودن این جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک ایران) تاکید شود، اغراق‌آمیز نخواهد بود.

این سناتور آمریکایی تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که این جنگ از همان ابتدا نیز «غیرقابل‌ِ پیروزی» بود. تکبر ترامپ به بزرگ‌ ترین فاجعه در حوزه سیاست خارجی از زمان جنگ عراق منجر شده است.

مورفی پیش از این نیز اذعان کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنگ را باخته و با ادامه درگیری نظامی ایالات متحده ضعیف‌تر و ایران قوی‌تر می‌شود.

این عضو کمیته روابط خارجی سنا در مصاحبه با ان بی سی نیوز گفته بود: ترامپ با گزینه‌های ضعیفی روبرو است بنابراین باید راهی برای ثبات بازارها و کاهش هزینه‌ها برای آمریکایی‌های عادی پیدا کند.

وی تاکید کرده بود: جنگ باید پایان یابد زیرا هر روزی که جنگ ادامه می‌یابد، آمریکا ضعیف‌تر، ایران قوی‌تر و مردم اینجا در ایالات متحده با افزایش قیمت‌ها دچار مشکل می‌شوند.

رئیس جمهوری آمریکا بارها ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.