عضو فراکسیون مقاومت: دولت لبنان از حقوق ملت چشم پوشی کرد

جوان آنلاین: ابوحمدان در گفت وگو با شبکه العهد عراق افزود: (رژیم) اسرائیل به هیچ توافق، قانون و اقدام دیپلماتیک پایبند نیست.
وی اضافه کرد: این سلاح مقاومت بود که اشغالگران اسرائیلی را از خاک لبنان بیرون راند و نه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد.
ابوحمدان گفت: آمریکا از دشمن اسرائیلی برای دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده میکند.
وی با بیان اینکه سفیر آمریکا در بیروت در امور داخلی لبنان دخالت میکند، گفت: لبنان کشوری است که به اختلافات داخلی مبتلاست.
ابوحمدان افزود: جنایتهای روز گذشته دشمن اسرائیلی در جنوب لبنان، تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر دولت لبنان بود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه بامداد شنبه حملات خود را به مناطق مختلف جنوب لبنان تشدید کرد.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکهای انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور، ۹ نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم اسرائیل پیش تر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.