هراس محافل صهیونیستی از توسعه جبهه مقاومت حماس در جنوب لبنان

جوان آنلاین: مرکز موسوم به مطالعات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در تحلیلی با استناد به اسناد ادعایی ارتش اشغالگر، به بررسی روند روبهگسترش توانمندیها و ساختار نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جبهه لبنان پرداخت و از تقویت پیوند راهبردی میان گروههای محور مقاومت ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش با اشاره به راهاندازی اتاق عملیات مشترک در جریان نبرد «سیفالقدس» (۲۰۲۱) آمده است: پس از این نبرد و با پیگیریهای شهید یحیی سنوار، طرح سازماندهی نیروی رزمی متشکل از ۲ هزار مجاهد حماس برای همکاری میدانی با یگان ویژه «رضوان» حزبالله تدوین شد. این ساختار پس از عملیات تاریخی «طوفانالاقصی» نیز با انجام دهها عملیات موشکی و رزمی علیه مواضع صهیونیستها در شمال فلسطین اشغالی نقشآفرینی کرد.
کارشناسان این مرکز صهیونیستی همچنین با اذعان به محبوبیت و نفوذ گسترده حماس در میان ساکنان اردوگاههای فلسطینی لبنان، ایجاد فشار برای محدودسازی این جنبش را هدفی جهت تضعیف جبهههای پشتیبان مقاومت و خدمت به امنیت رژیم اشغالگر قدس ارزیابی کردهاند.