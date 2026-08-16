در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، ممنوعیت تردد کلیه شناور‌های متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی تصویب شد.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی در توضیح جلسه امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی از مواد طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در خلیج فارس موسوم به قانون شهید تنگسیری بررسی و تصویب شد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: در این جلسه، ممنوعیت تردد کلیه شناور‌های متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی، به صورت یک ماده تصویب شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی باید بداند پس از تصویب این قانون و تأیید آن در مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه اجازه حضور، عبور و مرور و تردد در خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت.