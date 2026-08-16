جوان آنلاین: متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای پرابوو سوبیانتو
رئیسجمهور محترم اندونزی
وقوع زمینلرزه شدید در شرق اندونزی و جانباختن و مجروح شدن جمعی از مردم آن کشور، موجب تألم خاطر شد.
اینجانب مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جنابعالی، دولت و ملت دوست اندونزی، بهویژه خانوادههای داغدار و آسیبدیده، ابراز میدارم.
در این شرایط دشوار، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه کمکهای امدادی و درمانی، از خداوند متعال برای جانباختگان این حادثه تلخ، رحمت و مغفرت برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم و امیدوارم هر چه سریعتر شاهد بازگشت ثبات و آرامش به مناطق آسیبدیده باشیم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران