مسعود پزشکیان در پیامی به رئیس‌جمهور اندونزی ضمن همدردی با زلزله‌زدگان این کشور از آمادگی ایران به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه خبر داد.

جوان آنلاین: متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پرابوو سوبیانتو

رئیس‌جمهور محترم اندونزی

وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق اندونزی و جان‌باختن و مجروح شدن جمعی از مردم آن کشور، موجب تألم خاطر شد.

اینجانب مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جناب‌عالی، دولت و ملت دوست اندونزی، به‌ویژه خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده، ابراز می‌دارم.

در این شرایط دشوار، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه کمک‌های امدادی و درمانی، از خداوند متعال برای جان‌باختگان این حادثه تلخ، رحمت و مغفرت برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم و امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد بازگشت ثبات و آرامش به مناطق آسیب‌دیده باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران