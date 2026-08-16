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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اوچا: حوادث طبیعی در افغانستان بر ۹۲ هزار نفر تاثیرگذاشته است

1 یک نهاد سازمان ملل اعلام کرد که حوادث طبیعی در هفت ماه گذشته بر ۹۲ هزار نفر در افغانستان تاثیر گذاشته است.

جوان آنلاین: دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرد که حوادث طبیعی در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، ۹۲ هزار نفر را در افغانستان متأثر کرده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش اوچا، زمین‌لرزه، سیل و رانش زمین از جمله حوادث طبیعی مرگبار در افغانستان طی این مدت بوده‌اند.

اوچا اعلام کرد که که ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۱۳ هزار خانواده در ۲۰۲ شهرستان از ۳۴ ولایت افغانستان تحت تأثیر حوادث طبیعی قرار گرفته‌اند که شمار مجموعی آنان به ۹۲ هزار نفر می‌رسد. از میان افراد متأثرشده، ۵۱ هزار نفر در ولایت‌های شرقی افغانستان زندگی می‌کنند.

بر اساس آمار این نهاد، در جریان این حوادث ۹۷ نفر جان باخته و ۳۳۱ نفر دیگر مصدوم شده‌اند. همچنین حدود ۱۰ هزار خانه آسیب دیده و ۲۱۰۰ خانه دیگر به‌طور کامل ویران شده است.

گزارش خاطرنشان کرد که در پس این آمار، خانواده‌هایی قرار دارند که سرپناه خود را از دست داده‌اند، دهقانانی که زمین‌های کشاورزی آنها در اثر سیل آسیب دیده و جوامعی که با خسارت به جاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های آب و بازار‌های محلی رو‌به‌رو شده‌اند.

این نهاد هشدار داد که از دست دادن خانه یا دارایی‌های تولیدی برای خانواده‌هایی که پیش از این نیز با فرصت‌های محدود معیشتی رو‌به‌رو بوده‌اند، می‌تواند آسیب‌پذیری آنان را بیشتر کرده و وابستگی‌شان به کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در عین حال از کمبود منابع مالی برای رسیدگی به نیاز‌های بشردوستانه افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی ۱.۷۱ میلیارد دلار درخواست کرده، اما تا پایان نیمه نخست سال کمتر از ۲۰ درصد این بودجه تأمین شده است.

وقوع این حوادث طبیعی در شرایطی است که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان با مشکلات اقتصادی و معیشتی رو‌به‌رو هستند و کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه، توان نهاد‌های امدادرسان برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آسیب‌دیدگان را محدود کرده است.

برچسب ها: حوادث طبیعی ، افغانستان ، اوچا
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