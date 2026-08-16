قالیباف: جنگ را بردیم، ولی در روایت پیروزی عقب ماندیم

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایران در جنگ ۱۲روزه در ابعاد نظامی و سیاسی به معنای واقعی پیروز شده است، گفت امریکا و رژیم صهیونیستی با وجود حمله به ایران با ۹ هدف مشخص و اعلام‌شده، به هیچ‌یک از اهداف خود در هیچ سطحی دست نیافتند؛ با این حال، محمدباقر قالیباف معتقد است ضعف در روایت‌گری موجب شده مردم آن‌گونه که باید این پیروزی را حس نکنند و رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های رسمی باید این پیروزی را به‌درستی روایت و ماندگار کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعی از خبرنگاران پارلمانی که شامگاه شنبه ۲۴مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول گفت: بعد از اینکه از این مراسم اطلاع پیدا کردم، با وجود شرایط جنگی، اما طبق سنت همیشه تلاش کردم تا از حضور در جمع شما برادران و خواهران گرامی محروم نشوم و از شما تشکر کنم، چرا که انصافاً هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان خوش درخشیدید و انجام وظیفه کردید. وی با تأکید بر اینکه امروز ایران در یک جنگ ناجوانمردانه قرار دارد که در رأس آن امریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، اظهار کرد: ملت ما شجاعانه، مردانه و خالصانه ایستاد و جنگید و بنده به عنوان یک خدمتگزار و به عنوان برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم می‌گویم که ما در این جنگ هم در بعد نظامی و هم بعد سیاسی به معنای واقعی پیروز شدیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده در یکی از مصاحبه‌هایم در طول جنگ اشاره کردم که منظورم این نیست که ارتش امریکا و رژیم صهیونیستی را منهدم کردیم، بلکه منظور این است که امریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن و با ۹ هدف مشخص، اعلام‌شده، رسمی، مکتوب و مکرر به ما حمله کردند، اما به هیچ‌کدام از اهداف خود در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند. این بزرگ‌ترین شکست مطلق امریکا و رژیم صهیونیستی و پیروزی بزرگی برای ما بود. قالیباف همچنین تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی عنوان کرد و افزود: این پیروزی افتخارآمیز در میدان نظامی و دیپلماسی به همت مردم مبعوث‌شده اتفاق افتاد، چرا که این ملت ایران بودند که از روز اول به صحنه آمدند و هسته سخت ۹۰ میلیون نفری با هر سلیقه، دین، مذهب و از هر قومی به تمام معنا ایستادند و از جمهوری اسلامی ایران، سرزمین و انقلاب خود به شکل افتخارآمیز دفاع کردند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انتقال این واقعیت به جامعه، روایت‌گری را وظیفه خبرنگاران دانست و گفت: البته معتقدم که مردم ما این پیروزی را به گونه‌ای که اتفاق افتاده، حس نکردند و در برخی موارد نتوانستیم این حقی که مردم داشتند را به درستی ادا کنیم. وی افزود: وقتی مردم سؤال می‌کنند که «الان چه شد؟!» یعنی نتوانسته‌ایم این پیروزی بزرگ را به نحوی که باید روایت کنیم تا این حس افتخار در ذهن و وجود همه مردم، جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان دنیا شکل بگیرد.

قالیباف با تأکید بر اینکه روایت‌گری موجب می‌شود احساس پیروزی، نشاط و شادابی به جامعه انتقال داده شود، اظهار کرد: مردم حق دارند که از این پیروزی افتخارآمیز لذت ببرند و آن را درک و به آن افتخار کنند و تاریخ نیز در آینده این را قضاوت خواهد کرد. وی در ادامه گفت: ما این پیروزی را مدیون شهدا و در رأس آن امام شهیدمان هستیم؛ امامی که فکر کردن، مردم‌سالاری، استکبارستیزی و خدمت به مردم را به ما آموخت و همه وجودشان را تقدیم این ملت، سرزمین و اسلام و انقلاب کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و به فضل الهی ان‌شاءالله پیش خواهیم رفت و مطمئنم شیرینی این پیروزی‌ها توسط خبرنگاران با روایت‌ها و تلاش‌های آنها به مردم چشیده خواهد شد. قالیباف در همین زمینه تأکید کرد: طبیعتاً رسانه‌های رسمی ما وظیفه بیشتری نسبت به این موضوع دارند تا بتوانیم این پایداری و افتخار را برای همیشه تاریخ ثبت کنیم و فرزندان امروز و آینده این سرزمین به آن افتخار کنند و با وحدت و انسجام پیش برویم.