ترس نتانیاهو از رهبر انقلاب به انتخابات اسرائیل هم کشیده شد!

جوان آنلاین: در فاصله ۷۱ روز تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست رژیم صهیونیستی در ۵ آبان ۱۴۰۵، نامزدهای انتخاباتی در فلسطین اشغالی از هم اکنون فعالیتهای تبلیغاتی خود را به منظور جلب نظر شهرک نشینان صهیونیست پس از سه سال جنگ و شکست و ناکامی در جبهههای مختلف نبرد آغاز کردهاند.
به گزارش تسنیم، در این بین کمپین تبلیغاتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود که در هفتههای اخیر با نگرانی فراوان نتایج آخرین نظرسنجیها و افکارسنجیهای سرزمینهای اشغالی را که حاکی پیشتازی نامزدهای جناح رقیب در انتخابات پیش رو است را دنبال میکند در تازهترین حربه تبلیغاتی خود، تلاش دارد با ارعاب ساکنان سرزمینهای اشغالی از محور مقاومت و مخالفان جنایات ضدبشری اسرائیل، برای نامزد متبوع خود رای جمع آوری کند.
در همین راستا حزب لیکود که به خوبی از وحشت ساکنان سرزمینهای اشغالی از ایران، محور مقاومت و سایر چهرههای برجسته ضدصهیونیست در سطح منطقه و جهان آگاه است در جدیدترین حربه تبلیغاتی خود با برافراشتن بیلبوردهای شهری منقش به تصویر حضرت آیه الله العظمی سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و همچنین زهران ممدانی، شهردار نیویورک تلاش دارد تا ارعاب و ایجاد وحشت برای نتانیاهو رای جمع کند.
در حاشیه این بیلبوردهای شهری بزرگ نوشته شده است: «آنها میخواهند نتانیاهو در انتخابات ببازد، نگذارید آنها برنده شوند.»