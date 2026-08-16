جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در گفتوگو با یک خبرنگار در خصوص کناره گیری کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد: لویت بچههایش را بیشتر از من دوست داشت.
به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: متوجه شدم که کارولین لویت بچههایش را بیشتر از ترامپ دوست دارد. این موضوع بسیار نگرانم کرده بود.
وی در ادامه از پاسخگویی به پرسش خبرنگار درباره جایگزینی کارولین لویت طفره رفت.
این در حالیست که جن ساکی سخنگوی پیشین کاخ سفید در دولت جو بایدن پیشتر از کارولین لویت، همتای خود در تیم ترامپ، انتقاد کرده و اعلام کرده بود که او در اتاق نشستهای خبری تقریبا با هیچ پرسش دشواری مواجه نمیشد و هیچ تمایلی به تعامل و گفتوگو با حسن نیت نداشت.
ساکی در برنامه «MS NOW» (که پیشتر با نام MSNBC شناخته میشد)، جایی که پس از پایان دوران فعالیتش به عنوان سخنگوی بایدن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به استخدام آن درآمده است، گفت: رابطه میان مطبوعات و کاخ سفید ذاتاً باید رابطهای چالشبرانگیز و مبتنی بر تقابل باشد. منظورم این است که وظیفه خبرنگاران حاضر در اتاق این است که برای دسترسی بیشتر و کسب اطلاعات افزونتر تلاش کنند. کارولین لویت نمیخواست با حسن نیت با خبرنگاران و پرسشهای دشوارشان تعامل کند. در عوض، او تمام تلاشش را کرد تا آن اتاق نشست خبری را به فضای امن شخصی خود تبدیل کند؛ جایی که بهندرت و شاید بتوان گفت تقریباً هرگز مجبور نبود به پرسش دشواری پاسخ دهد. یعنی او حداکثر هفتهای یک یا ۲ بار نشست خبری برگزار میکرد. مسئله، روایت آن نسخهای از حقیقت بود که مورد نظر آن دروغگوی سریالی ساکن دفتر بیضی (ترامپ) است. او هرگز شغل خود را به عنوان خدمتگزاری به مردم آمریکا و در مقام یک کارگزار عمومی ندیده است. عملکرد لویت به جایگاه این شغل لطمه زد.