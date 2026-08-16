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تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
تاریخ » اخبار کلی
نظروگذری بر «اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی»

دغدغه‌های یک عالم شیعی برای بازگشت عظمت مسلمانان

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش نیز آورده است، بررسی «اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی» را در دستور کار دارد
 سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش نیز آورده است، بررسی «اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی» را در دستور کار دارد. آن بزرگ در زمره مصلحان و صاحبان اندیشه راهبردی، درخصوص علل و راه‌های رفع عقب افتادگی تاریخی مسلمانان بود. این پژوهش ازسوی یوسف خان محمدی انجام شده و انتشارات بوستان کتاب وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آن منتشر ساخته است. تارنمای ناشر در توضیحی بر مضمون و محتوای این تحقیق، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است: «این کتاب دربردارنده شرح و معرفی اندیشه سیاسی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم زنجانی از علمای معاصر و در گذشته به سال ۱۳۴۷هـ. ش است. در این تحقیق بعد از معرفی مختصری از زندگی، آثار و فعالیت‌های او، به بررسی مبانی و عناصر اندیشه سیاسی وی پرداخته شده است. از نظر شیخ عبدالکریم زنجانی، حق ولایت بر انسان‌ها از آن خدا و سپس پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می‏باشد. در دوره غیبت امام، مجتهد جامع الشرایط دارای ولایت در افتا، قضا، حکم و نیز اجرای حدود و تعزیرات است. در ادامه ویژگی‌های جامعه مطلوب از لحاظ ارزش‏های اجتماعی و همچنین ساختار صحیح سیاسی مورد نظر این عالم شیعی، مورد بحث قرار گرفته است. در اندیشه وی، حاکم باید اعلم، با تقوا و شجاع باشد. صاحب منصبان باید برای احراز مناصب خود، شایستگی کامل را داشته باشند و قدرت باید با نظارت عمومی و از طریق امر به معروف کنترل شده و امور بر اساس شورا و مشورت اداره شود. در ادامه این تحقیق، اندیشه‌ها و فعالیت‌های شیخ عبدالکریم زنجانی درباره مسائل معاصر در جامعه اسلامی از قبیل: دفاع وی از فلسفه و اندیشه آزاد در حوزه‌های علمیه، لزوم اتحاد مسلمانان، مبارزات و سخنرانی‏های وی بر علیه رژیم صهیونیستی، ارتباط با علمای دانشگاه الازهر در راستای وحدت مسلمانان، تأسیس مجلس اعلای اسلامی و تلاش در جهت تقریب فقهی مسلمانان و... مورد بررسی قرار گرفته است....» 
در بخشی از این دفتر، فراز‌هایی از سخنرانی تاریخی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم زنجانی در مسجدالاقصی، اینگونه بازتاب یافته است: «ای مردم عرب و‌ای مسلمانان! فراموش نکنید که شیطان نهال‌های خود را در زمین مقدس شما کاشت و متعهد شد آنها را پرورش دهد تا اینکه هرگاه میوه‌های مسمومش به حد خوردن رسید، گلوگیر شود و راه تنفس را ببندد! آری! جنگ شما، برضد چنین مصیبت بزرگی است.‌ای مردم عرب و‌ای مسلمانان! امروز دولت‌هایی که بر عالم سیطره دارند، دندان‌هایشان را تیز کرده و مقاصد پلیدشان را آشکار نموده‌اند و هیچ امیدی از عدالت و انصاف آنها باقی نمانده است. شما نیز البته هیچ وسیله‌ای برای زندگی و بقای خود ندارید، مگر اتفاق و همبستگی در راه دفاع از سرزمین مقدستان که در این صورت امید پیروزی زنده و خطر صهیون‌ها به زودی رفع خواهد شد... بر همه حکومت‌های عربی و اسلامی واجب است، تا قضیه فلسطین را در بالاترین مرتبه اهمیت قرار داده و در جهت استیصال رژیم صهیونیستی گام‌های مؤثری بردارند. امروز فریاد من، باید به گوش همه جهانیان برسد و به عنوان یک حماسه در قلب‌هایشان جا گیرد. لازم است فریاد گسترده مردم فلسطین در تمام روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی پخش شود؛ به طوری که حتی کر‌ها نیز آن را بشنوند تا همگان بر افروخته شوند؛ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُنَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، اندیشه ، سیاست
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