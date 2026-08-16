جوان آنلاین: پس از ضربات رزمندگان حزبالله به نظامیان صهیونیست در ارتفاعات راهبردی علیالطاهر که پیشروی اشغالگران را ناکام گذاشت، ارتش اسرائیل برای جبران این ناکامی، حملات گستردهای به این منطقه انجام داد؛ اقدامی که با هدف تضعیف مواضع حزبالله و فراهم کردن زمینه برای تلاشهای مجدد جهت نفوذ صورت گرفته است. حتی گزارشهایی درباره استفاده صهیونیستها از بمبهای فسفری در این حملات منتشر شده که نشان میدهد اشغالگران از ضربات اخیر مقاومت بهشدت دردشان گرفته است.
در حالی که مقامات لبنان حملات رژیم صهیونیستی را نقض آشکار توافق آتشبس میدانند و خواستار توقف آن هستند، ارتش اسرائیل دور تازهای از حملات گسترده در مناطق جنوبی لبنان را آغاز کرده است. در درگیریهای اخیر که از روز جمعه شروع شده، منطقه راهبردی علیالطاهر به یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده است.
شبکه المیادین روز یکشنبه اعلام کرد: جنگندههای رژیم صهیونیستی دست به چند حمله هوایی زدند و منطقه واقع میان ارتفاعات علیالطاهر و الدبشه در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. نیروهای ارتش صهیونیستی همچنین با استفاده از تیربار، منطقه علیالطاهر را زیر آتش گرفته و اقدام به تیراندازی و جستوجوی منطقه کردند. یگان توپخانه ارتش اسرائیل نیز علیالطاهر را با گلولههای فسفری هدف قرار داده است.
این حملات گسترده پس از آن انجام شد که رزمندگان حزبالله بامداد شنبه، تلاش نظامیان اشغالگر برای نفوذ به منطقه علیالطاهر را ناکام گذاشته و ضربات سنگینی به آنها وارد کردند که در پی آن شماری از نظامیان صهیونیست بهشدت زخمی شدند. شدت حملات جدید اسرائیل نشان میدهد ضربات نیروهای مقاومت برای اشغالگران سنگین بوده و آنها اکنون به دنبال جبران این ناکامی هستند.
در تأیید این موضوع، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی دیروز اعلام کرد: «ارتش در واکنش به زخمی شدن سه نظامی اسرائیلی، حملات سنگین و گستردهای را علیه ارتفاعات علیالطاهر آغاز کرده است». به نظر میرسد ارتش اسرائیل با تشدید حملات هوایی به دنبال تضعیف مواضع حزبالله و فراهم کردن زمینه برای پیشروی دوباره در این منطقه راهبردی است.
با توجه به برقراری آتشبس شکننده، ارتش اسرائیل تصور میکرد با استفاده از این فرصت میتواند به راحتی علیالطاهر را تصرف کند، اما گزارش رسانههای عبری نشان میدهد سران تلآویو انتظار چنین واکنش شدیدی را از سوی حزبالله در این منطقه نداشتند.
کانال ۱۳ اسرائیل دیروز گزارش داد: «کسی که تصمیم به حرکت در منطقه علیالطاهر گرفت باید میدانست که حزبالله پاسخ خواهد داد. بار دیگر همانند ماجرای بمب انفجاری مرگبار، نخستوزیر و ارتش مدعی هستند که حزبالله آتشبس را نقض کرده است، اما روند وقایع این است که اسرائیل در علیالطاهر فعالیت میکند و حزبالله این اقدام را نقض آتشبس میداند و در پاسخ، یک پهپاد بمبگذاری شده ارسال کرده است».
اگرچه سران تلآویو میخواهند به هر نحو ممکن کنترل این منطقه راهبردی را به دست بگیرند، اما تلویزیون العربی گزارش داد که ارزیابیهای نظامی نشان میدهد هرگونه عملیات اسرائیل برای تصرف ارتفاعات علیالطاهر میتواند طولانی و پیچیده باشد، به ویژه با توجه به آمادگی گزارششده حزبالله برای جلوگیری از سقوط این مکان.
اهمیت استراتژیک علیالطاهر
اینکه چرا ارتش صهیونیستی به دنبال تصرف علیالطاهر است، به موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی این منطقه بازمیگردد. این تپهها در حومه نبطیه الفوقا، در شمال رودخانه لیطانی واقع شدهاند و بر منطقه نبطیه، منطقه اقلیم التفاح، دره لیطانی و محور خردلی مشرف هستند و به آنها اهمیت قابلتوجهی برای نظارت و مشاهده مسیرهای حرکت در منطقه میدهند. اهمیت این مکان نه تنها از ارتفاع آن ناشی میشود، بلکه طبق ارزیابیهای نظامی، از سیستم دفاعی که حزبالله از زمان عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در این منطقه ایجاد کرده، نیز ناشی میشود. پرونده علیالطاهر فراتر از بعد نظامی است و به موضوعی محوری در روند سیاسی و مذاکره تبدیل شده است.
به همین دلیل تلآویو تلاش میکند با تسلط بر این منطقه، در مذاکرات دست بالاتری پیدا کرده و امتیازات بیشتری از دولت لبنان بگیرد. اما حزبالله که خود را ضامن امنیت لبنان میداند، تاکنون اجازه نداده این ارتفاعات به کنترل اشغالگران درآید و رزمندگان مقاومت در دو روز گذشته نیز برای دفاع از این منطقه جانفشانی کردهاند.