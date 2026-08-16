جوان آنلاین: به نقل از رادیو نور لبنان، «علی عمار» در مراسم تشییع شهدای جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه انصار در جنوب لبنان گفت: همه ناکامی و سرخوردگی نصیب کسانی است که مسیر سازش و مذاکرات مستقیم با تکیه بر آمریکا را انتخاب کردند.
به گزارش ایرنا، عمار در این مراسم که در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد، تصریح کرد: کسانی که در ساختار قدرت لبنان هستند، باید دست خود را از این مذاکرات متعفن بکشند.
این عضو فراکسیون مقاومت لبنان خاطرنشان کرد: با این دشمن جز زبان مقاومت نمیتوان سخن گفت.
این در حالی است که رئیسجمهور لبنان روز شنبه با محکوم کردن حملات مستمر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، بهویژه النبطیه و اطراف آن، تأکید کرد این تجاوزها و نقض مکرر توافق چارچوب، پیام روشنی درباره روند مذاکرات و تلاشهای آمریکا برای اجرای این توافق دارد.
عون همچنین نقضهای مکرر توافق چارچوب، فعالیت گروه هماهنگی نظامی و قوانین بینالمللی مربوط به حمایت از غیرنظامیان از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت این حملات به شهادت یک خانواده کامل از شهرک انصار منجر شده است.
در همین راستا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد دو حمله مرگبار رژیم صهیونیستی به شهرکهای انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور، در ادامه سیاست جنگ و کشتار در جنوب لبنان صورت گرفته است.
وی این دو حمله را «ادامه جنگ نسلکشی در جنوب لبنان» توصیف کرد و گفت که رژیم صهیونیستی برای هیچیک از توافقها و قوانین بینالمللی و همچنین تلاشهای انجامشده برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش در لبنان و منطقه، ارزشی قائل نیست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه بامداد شنبه حملات خود را به مناطق مختلف جنوب لبنان تشدید کرد.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرکهای انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور، ۹ نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.