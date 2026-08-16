جوان آنلاین: عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه فرامنطقهای رای الیوم تاکید کرد: کشورهای خلیجفارس از سیاستهای ترامپ برای کشاندن آنها به جنگ فرسایشی با ایران و محور مقاومت بهشدت ناراضی هستند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: ترامپ نتوانست امنیت وعدهداده شده را تأمین کند و بستهشدن تنگههای هرمز و بابالمندب، خزانههای این کشورها (عربی حاشیه خلیج فارس) را در آستانه تخلیه قرار داده است.
تحلیلگر مطرح عرب تصریح کرد: آمریکا با کاهش اعتبار نظامی خود، احتمالاً حامیانش را مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد، در برابر سرنوشتشان تنها خواهد گذاشت و بهای این شکست با تریلیونها دلار خسارت بر دوش کشورهای حاشیه خلیجفارس خواهد بود.