کد خبر: 1374173
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
ورزش » ساير

ورود سرمربی پرسپولیس به رفتار بازیکن ازبکستانی و شائبه قهر ارونوف!

1 اوستون ارونوف پس از برد پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین در شادی تیمی شرکت نکرد و به تنهایی راهی رختکن شد تا شائبه قهر و ناراحتی او از سرمربی تیم به خاطر بازی نکردن مطرح شود.

جوان آنلاین: غیبت اوستون ارونوف در شادی تیمی پرسپولیس پس از برتری مقابل شمس‌آذر قزوین، خیلی زود به سوژه‌ای برای گمانه‌زنی تبدیل شد. از آنجا که هافبک ازبکستانی پرسپولیس در این مسابقه فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد، برخی این تصور را مطرح کردند که ارونوف از تصمیم کادر فنی ناراحت شده و به همین دلیل در جشن پیروزی تیم شرکت نکرده است.

به گزارش مهر، با این حال مهدی تارتار بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع پیگیر ماجرا شد تا مشخص شود رفتار ارونوف ارتباطی با تصمیم فنی سرمربی نداشته است. این بازیکن نیز در توضیح شرایط اعلام کرده که عدم حضورش در شادی تیمی هیچ دلیل خاصی نداشته و به هیچ عنوان قصد اعتراض به نیمکت‌نشینی یا تصمیم کادر فنی را نداشته است.

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس نیز موضوع را خاتمه‌یافته تلقی کرده و قرار نیست ارونوف برای توضیح درباره این اتفاق در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حاضر شود. همچنین خبری از جریمه این بازیکن نخواهد بود تا شایعات مطرح‌شده درباره اختلاف او با تارتار یا نارضایتی‌اش از شرایط تیم، فعلاً منتفی باشد.

ارونوف که یکی از مهره‌های مهم پرسپولیس محسوب می‌شود، در شرایطی فصل جدید را آغاز کرده که کادر فنی روی آمادگی و حضور مؤثر او در ادامه مسابقات حساب ویژه‌ای باز کرده است، اما تصمیم مربیان این تیم استراحت کامل به هافبک ملی پوش ازبکستانی در شروع لیگ بیست و ششم بود.

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، لیگ برتر ، شمس آذر قزوین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

فرشاد پیوس سرمربی مس رفسنجان شد

گزارش‌هایی از حمله موشکی به شمال‌شرق اربیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار