ترکیب پرسپولیس چطور لو نرفت؟

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار خود در لیگ برتر در حالی برابر شمسآذر، ۲ بر صفر به پیروزی رسید در حالی که ترکیب این تیم، برخلاف دیدارهای قبلی، یک روز قبل از بازی لو نرفته بود و در کانالهای خبری منتشر نشده بود.
به گزارش ایسنا، از قرار معلوم، لو رفتن ترکیب پرسپولیس یک روز قبل از بازیها، موضوع بسیار با اهمیتی برای مهدی تارتار بوده به حدی اینکه او را مجاب کرده تدبیری برای این موضوع بیندیشد.
پیگیریها نشان میدهد، مهدی تارتار برخلاف سرمربیان قبلی پرسپولیس، در تمرین آخر تیمش پیش از مصاف برابر شمسآذر، از ترکیب اصلی مد نظر خود رونمایی نکرده و با همان تیم ذخیرهها و اصلیها کارهای تاکتیکی خود را پیگیری کرده است. پنهانکاری ترکیب پرسپولیس به حدی پیش رفته که حتی بازیکنانی قرار بود بازی کنند، از حضور خود در ترکیب اصلی مطلع نبوند و تارتار در نهایت، ۲ ساعت پیش از آغاز بازی، در جلسه فنی نام ۱۱ نفر اصلی تیمش را به زبان آورده است.